Milo Lockett enfatizó que “el arte es un derecho y genera grandes cambios en la cultura”

En el marco de la Noche de los Museos, Galería Artemio inauguró su nueva muestra denominada “Circular”. Luego de la multitudinaria convocatoria del artista chaqueño Milo Lockett, el año pasado en la Galería, presentaron esta muestra y replicaron su presencia acompañado de Ricky Crespo, Tito Khabie y Manuel Paz.

“Circular” reúne una selección de obras de gran formato y pequeños objetos, que trazan la dinámica de su recorrido artístico y creativo. En ese marco, los artistas dialogaron con El Eco de Tandil sobre esta presentación y la importancia del arte y la cultura como símbolo de la identidad de las personas.

-¿Estuvieron en alguna oportunidad en Tandil?

Ricky Crespo: -Tanto Manuel como Tito y yo es la primera vez en conocer la belleza intrínseca que tiene como geografía natural y de la gente. Realmente son anfitriones naturales, nos trataron de maravilla desde los primeros momentos, muy generosos, amables y amorosos. Por lo tanto quisimos devolverle un poco al público que se acercó esperando poder romper esas barreras de hielo que tienen a veces las galerías de arte o los museos. Quisimos que sea una tertulia, sumado a que quisimos descentralizar de las grandes ciudades y llegar a todo el país.

-Milo es tu tercera vez en Tandil…

Milo Lockett: -Sí y la verdad que cuando nos propusieron hacer la muestra enseguida aceptamos. Todos tenemos actividades separadas pero, al mismo tiempo, tenemos cruces desde el Club de la Pintura y a través del cual contamos con un proyecto que lo hacemos dos o tres veces en el año.

Sin embargo, cuando surge la idea nos encantó porque no venimos desde el Club sino como cuatro artistas que trabajan de manera individual y que se juntan para hacer una muestra. Nos gusta mucho esta idea de compartir el tiempo, el espacio, asesorarnos e interesarnos por la obra del otro, empezar a practicar ese acto generoso de poder mirar la obra del otro y decirle por dónde tiene que seguir o acompañarlo ya que nos enseña mucho para nuestra obra.

Nosotros tenemos un trabajo que es muy solitario y que muchas veces, por más que tengamos una formación, en algún momento se agota; por lo tanto más allá de la investigación, necesitamos de otro. A nosotros nos gusta compartir mucho el arte, llevarlo a distintos rincones de la Argentina y movernos mucho.

El arte es un derecho que tenemos todos y en el mundo entero cambió la forma de mirar y atravesar el arte y la cultura. Todo esto está cambiando y nosotros queremos ser parte. El arte nos enseña todo el tiempo porque es un medio de comunicación y como artistas tenemos que aprender a comunicar. Más allá de lo que sabemos, tenemos que aprender y ser receptores de qué es lo que el espectador mira.

-Y tal vez empezar a desmitificar este concepto que una persona tiene que saber sobre arte para visitar una galería o mirar un cuadro…

ML: -Es una genialidad porque es lo que está pasando en el mundo. En los años 90 cambiaron los museos y eso salió para otros lugares. En algunos países siempre se cortó la cultura y esos museos cambiaron el paradigma; por lo que los nuestros también tienen que ser abiertos.

Si vos revisas cómo fue el público de la Noche de los Museos en los últimos años, es una genialidad porque no sólo que se logra el récord de visitantes sino que tenemos que conseguir que la gente vaya durante el año. El arte tendría que ser una cuestión de visita en lo cotidiano porque no hay ningún objeto que no tenga arte y diseño y ese es un buen punto de partida. Por lo tanto ya no hablamos únicamente de una pintura sino que hoy el arte puede estar aplicado a cualquier cosa que tenga diseño.

-¿De qué se trata la muestra?

Tito Khabie: -Estuvimos pensando bastante en el título de la muestra y, luego de varias charlas, surgió “Circular” que es un poco la idea de lo que estamos haciendo. Tiene un doble sentido de circular entre los talleres y, con más sentido de la palabra, hicimos los cuatro una obra circular.

Sin embargo está más referido a esto de poder movernos, salir de nuestro taller, mostrar en otras ciudades que no sea Buenos Aires. Queremos contarle a la gente lo que hacemos y compartirlo en charlas, tertulias. Galería Artemio nos abrió las puertas para mostrar lo que estamos haciendo actualmente no sólo cada uno en forma singular sino el diálogo entre los cuatro.

-Y nada menos que en el marco de la Noche de los Museos que también tiene que ver con este circular…

TK: -Totalmente, es una oportunidad en la que el público circula. Esto lo venimos programando con bastante anticipación y nos cayó en esta noche tan especial, lo cual es genial porque justamente lo que propone es que la gente pueda ir por diferentes galerías y estar en Tandil en esta movida es interesantísimo.

Manuel Paz: -Además la importancia de poder descentralizar la Noche de los Museos y que no sólo suceda en capitales sino que se está extendiendo a todo el país. La gente te agradece por estar en su ciudad y no se dan cuenta que nosotros somos los privilegiados de poder viajar con lo que hacemos, a pocos artistas les pasa o pueden hacerlo.

RC: -Cada artista tiene su obra con su lenguaje y su propia búsqueda; por lo que no está pensada desde un diálogo formal o semántico. Nos sentimos cómodos juntos, nos hicimos amigos, nos queremos, la pasamos bien y nos coucheamos mucho; por lo que, en esa cuestión natural de estar juntos, empieza a haber diálogos en las obras.

-¿Algo más que les interesa agregar?

TK: -Creo que la idea de compartir con la gente lo que hacemos en privado. Esta noche (por ayer) es el momento propicio para que la gente rompa el hielo con los museos y las galerías. Queremos llevar el arte a la cotidianidad de la gente, a democratizarlo y que pertenezca a todos sin importar si sabe o no.

MP: -Además es importante la experiencia que vive cada uno y lo que nos pasa a nosotros porque el poder compartir un momento con el otro es impresionante.

Sobre Circular

Milo Lockett crea un mundo de ensueño e ingenuidad aparente que se yuxtapone con obras de tintes expresionistas, de grandes pinceladas y colores estridentes.

En un diálogo que juega con lo simbólico, Ricky Crespo, aborda tanto la pintura, la instalación, el objeto y también la música. Su formación en el campo del diseño grafico y el publicitario lo llevo a traspasar distintos lenguajes, rompiendo sus propios prejuicios para crear obra de alto impacto visual. En la serie de los helados, toma un elemento cotidiano resinificándolo, ya sea desde el lado fálico de la forma, a través de los textos que los acompañan o cualquier otra idea que les quiera dar.

Por su parte, en los lienzos de Tito Khabie asoman colores, tramas y capas de pintura superpuestas.

“Simultaneidad”, “deseo”, “otro lugar”, “pulsión” son palabras que parecen flotar, estampadas en las obras. El artista busca nuevos significados al resemantizar conceptos y experimentar con materiales no convencionales. A través de una técnica de superposición de capas, transmite una idea de simultaneidad. Incluye entramados árabes, como una impronta de su cultura ancestral, combinado con tipografías modernas o pop, esténciles y transparencias de capas sobre capas buscando contrastes que intrigan al espectador.

Por último, siendo el dibujo la base esencial de las obras de Manuel Paz, estas parten de la idea de considerar la realidad como una construcción creada por aquel que la observa. En sus trabajos conserva el ideal mimético, dando uso de la geometría para crear formas frontales planas, esquemáticas, despojadas, con líneas puras que interactúan entre sí, conformando objetos y personajes envueltos en múltiples situaciones, dando como resultado una relación de armonía arbitraria. Es en el desarrollo de esas situaciones donde aflora el espíritu lúdico, imprimiendo a la obra un sello distintivo.

La muestra continuará expuesta en Galería Artemio hasta el 10 de diciembre.