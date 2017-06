Laplace habló por primera vez del maltrato físico sufrido durante su infancia

—Antes no se podía hablar. Yo a mi madre no le podía decir. Mi madre me llevaba a la iglesia, a la misa de 7 de la tarde. ¿Cómo le iba a decir? Uno sentía entre vergüenza, pudor y desazón de estar en manos de tipos que, lejos de hacernos creer que había un Dios o un Jesús, eran una cosa espantosa. Vos me preguntás esto y yo te contesto. Es la primera vez que lo digo en un medio.