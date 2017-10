Hoy, mano a mano con Carlos Sánchez

Carlos Eduardo Sánchez nació en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Además de vivir unos años donde nació, vivió en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, donde se recibió de arquitecto hace 23 años. Siempre tuvo la suerte de vivir de su profesión, primero en la ciudad de Buenos Aires y desde casi 17 años en Tandil.

Desde hace 10 años tiene su estudio propio, el cual es compartido con su socio que, gracias al esfuerzo de ambos, tiene una actividad ininterrumpida y siempre en continuo crecimiento. A la par, dedica su tiempo a la docencia en materias específicas de su profesión, así como también es el encargado de intercambios del Rotary Club Tandil.

1) El mejor café: El de sobremesa, charla mediante.

2) El mejor consejo que le han dado: ¡Persevera y triunfarás!

3) La banda de sonido de una película: My Heart Will Go On, de Celine Dion (Mi Corazón Seguirá Encendido) de la película Titanic.

4) La reunión ideal: Familia y amigos.

5) Tiempo perdido: El de las discusiones sin soluciones de por medio.

6) Tiempo valioso: El de estar con las personas que quiero y mi trabajo.

7) Un actor: Guillermo Francella.

8) Un amigo: Los que siempre están, aunque no los llames.

9) Un amor: Varios, mi esposa Eli, mis hijos Silvia, Gustavo y mi nieta Arya.

10) Un animal: Mi perra Uma.

11) Un artista plástico: Maurits Cornelis Escher, fue un artista neerlandés conocido por sus grabados xilográficos.

12) Un auto: El que tengo.

13) Un color: Azul medio.

14) Un conductor de televisión: Ninguno en especial.

15) Un disco: Ninguno en especial, siempre hay algo nuevo para escuchar que gusta más que lo anterior.

16) Un enemigo: Ninguna persona, sí las actitudes como el engaño, la mentira.

17) Un escritor: Ninguno en especial, elijo según el tema que me interese.

18) Un ideal: Vivir con tranquilidad.

19) Un juego o juguete: El truco.

20) Un legado: Que mis hijos sean buenas personas, honestas y trabajadoras.

21) Un libro: El que me falta escribir.

22) Un lugar: Pasos Malos, Merlo, San Luis.

23) Un proyecto: Mi futuro profesional.

24) Un recuerdo: Tener por primera vez en mis brazos a mis hijos y a mi nieta.

25) Un referente: Mi padre.

26) Un sabor: Chocolate.

27) Un sueño: Un largo viaje con mi señora.

28) Un viaje: Un crucero.

29) Una actriz: Virginia Lagos, además de buena actriz, excelente persona.

30) Una banda extranjera: Queen.

31) Una banda nacional: Sui Generis.

32) Una bebida: Buen vino tinto

33) Una cábala: Cruzar los dedos.

34) Una canción: Varias.

35) Una causa: La verdad.

36) Una cuenta pendiente: Aprender inglés.

37) Una época: Los ‘80.

38) Una estación: El verano.

39) Una fecha: 16/01/1988.

40) Una flor: Orquídea.

41) Una fragancia: Limón.

42) Una fruta: Frutilla.

43) Una obligación: Capacitación permanente de mi profesión.

44) Una obra de teatro: Gran Gala Lírica organizada por el Rotary Club Tandil.

45) Una película: Titanic, siempre me impactó un gran proyecto que no duró nada.

46) Una posibilidad: Concretar proyectos que están en carpeta.

47) Una pregunta: ¿Cuándo van devolver lo que se roban los funcionarios públicos, además de ir presos?

48) Una prenda de vestir: Jean.

49) Una tradición: Mates compartidos a la mañana.

50) Una utopía: Que los políticos no cobren sueldos, trabajen por convicción verdadera pensando en servir al pueblo que los vota.