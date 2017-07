Hoy, mano a mano con Agustina Vistalli

Nació el 16 de mayo de 1979 en Tandil; lugar donde creció hasta finalizar el colegio secundario. Luego se radicó en Buenos Aires para estudiar la carrera de Ciencias Políticas en la UBA, obteniendo diferentes becas a lo largo de su carrera en Omaha, Nebraska, en Dana College, en la prestigiosa universidad Sciences Po de París.

En el 2004 finalizó su carrera universitaria y comenzó a trabajar en la Cámara de Diputados de la Nación en la CPC Mercosur, con una carrera ascendente a su corta edad. Continúa participando en becas internacionales, en Israel, Haifa, como joven líder ejerciendo prácticas en el Parlamento 2009, becada en Delhi, India, en el Parlamento Lok Sabha 2010.

En el 2012 fue becada Fullbright como joven líder participando en la Campaña de Obama.

Habla seis idiomas, lo que le permitió trabajar también como articuladora de gestiones de gobernadores o ministros en otros países como Japón, India y China.

Es Magister en relaciones internacionales y facilitadora del sistema Isha. Actualmente está radicada en Tandil.

1) El mejor café: Juan Valdez, de Colombia.

2) El mejor consejo que le han dado: “Desafía la vida con un gran sí, atraviesa tus propios limites”. “El día que la opinión de los demás ya no te genere nada, ese día vas a estar amándote y vas a ser libre”. Isha Judd.

3) La banda de sonido de una película: Dirty Dancing, She is like the wind o Notting Hill She.

4) La reunión ideal: Una noche cenando con mis amigas, chusmeando de todo y divirtiéndonos.

5) Tiempo perdido: No existe, cada experiencia en mi vida es perfecta así como sea.

6) Tiempo valioso: Todo, aprendemos del dolor, del miedo, de la alegría, de la rabia, de todo lo que experimentamos como humanos. Nunca nuestra experiencia humana puede tener un error. Todo nos lleva a donde tenemos que estar.

7) Un actor: Pablo Echarri y Will Smith.

8) Un amigo: ¡Muchas y muchos! Si los nombro voy a quedar mal con alguien! Amigos en Tandil, en Baires, y por el mundo. Los amo a todos!

9) Un amor: Leonard Michael Davis Okuweh, mi pareja, mi compañero, mi amor, mi amigo, el hombre que me permitió convertirme en mamá.

10) Un animal: Simón, mi bebe de 4 patas. Un hermoso mini pinchter.

11) Un artista plástico: Milo Lockett, me encanta su creatividad y trasgresión.

12) Un auto: Audi Q7 Camioneta.

13) Un color: Rojo.

14) Un conductor de televisión: Puede sonar polémico, pero me divierte mucho Marcelo Tinelli.

15) Un disco: Todos los de Franco De Vita y Marc Anthony.

16) Un enemigo: No existen, solo personas con las que sentimos separación o nos reflejan algo que no nos gusta de nosotros mismos. ¡Bienvenidos! No debe caminar hacia ellos para amarse en totalidad.

17) Un escritor: Isha, Osho, Jeff Foster, Thich Nhat Hanh.

18) Un ideal: Amarme profundamente y llevar esa luz y ese amor al mundo, iluminar otras personas para que se animen a despertar.

19) Un juego o juguete: TEG y todos los juguetes de mi hija Shakti.

20) Un legado: Muchos de mis abuelitas Poro y Berta, mi abuelo Pelengo, que me enseñaron muchas cosas de la vida y hoy no están físicamente.

21) Un libro: Vivir para volar-Isha Judd.

22) Un lugar: Tandil, obvio, después India!! Mi segundo hogar. Y un pueblito en la frontera entre Francia y España, Saint Jean de Luz, que elegí pasar un cumpleaños y es soñado.

23) Un proyecto: Construir mi propia casa, ser diputada nacional. Lo que la vida me presente.

24) Un recuerdo: Muchas de las becas que gané en otros países como Francia, Estados Unidos, India, Israel, hermosos momentos compartidos con personas de otras culturas, con quienes la pasamos genial.

25) Un referente: Mi papá Enrique y mi mamá Laura.

26) Un sabor: ¡Una rica picada tandilense!

27) Un sueño: Tener siempre mucho amor en mi vida y seguir recibiendo tantos regalos hermosos del Universo. Soy una persona muy feliz y agradecida.

28) Un viaje: Me queda pendiente conocer Rusia. De los que ya hice muchos, todos, amo viajar, el mejor dinero invertido, enriquece el alma.

29) Una actriz: Norma Aleandro y Julia Roberts.

30) Una banda extranjera: U2.

31) Una banda nacional: No soy muy del rock nacional. Me gustan artistas latinos en español o en ingles, pero más singles.

32) Una bebida: Jugo de naranja exprimido. Schweppes pomelo.

33) Una cábala: Sentir, soltar, confiar, fluir.

34) Una canción: I will remember you, Sarah Mc Lahan.

35) Una causa: Vivir para dar amor a los demás.

36) Una cuenta pendiente: Pocas. Me animo a hacer todo lo que siento. Hoy bajar de peso, después del parto quede con kilos de más.

37) Una época: Todas, cada momento de la vida es único e irrepetible. Amé mi infancia, mi adolescencia me divertí mucho con las agrupaciones, disfruté mucho mi soltería y viajar por el mundo. Hoy, cerca de mis 40, disfruto a pleno la maternidad.

38) Una estación: Veranoooo.

39) Una fecha: 23-12-2016, nacimiento de mi hija Shakti.

40) Una flor: Jazmines de mi abuela Poro.

41) Una fragancia: Irresistible de Givenchi.

42) Una fruta: Banana, sandía.

43) Una obligación: Despertarme temprano. No me gusta. Amo dormir.

44) Una obra de teatro: Le prenom y Toc-toc.

45) Una película: Notting Hill- Diario de una pasión.

46) Una posibilidad: Cada día cuando me levanto, agradecer porque puedo ver, caminar, estar viva. Ya con estar viva, están todas las posibilidades abiertas a todo.

47) Una pregunta: ¿Qué hay cuando morimos, cuando decidimos partir? ¿Que hay más allá de la vida?

48) Una prenda de vestir: ¡Mis vestidos de Desigual!

49) Una tradición: En la familia de mamá, desde mi bisabuela Cata, vamos pasando los aros de oro por cada generación cuando nace una mujer. Hoy los lleva puestos mi hija.

50) Una utopía: Ver el mundo sin guerras, sin niños muriendo de hambre, sin animales sacrificados.