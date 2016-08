Hoy cierra el Tandil Cortos con la entrega de premios

El Eco de Tandil dialogó con el escritor Mario Gallina que estuvo presentando ayer su libro sobre el genial Alfredo Alcón.

-No es este su primer libro pero en abril último presentó “Los caminos de Alfredo Alcón” con una sala colmada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-El Teatro Maipo tiene una capacidad de setecientas personas y quedaron apenas unas butacas vacías. Estuve acompañado de gente que había trabajado con Alfredo Alcón. Como Susana Rinaldi, Daniel Miglioranza, Oscar Barney Finn, Cristina Banegas. Lo presenté en mi ciudad en el Teatro Municipal de Miramar, el Auditorio de Mar del Plata, nuevamente en Buenos Aires en el Centro Cultural de la Cooperación y ahora invitado por Luciano Majolo lo presenté en Tandil que es una ciudad que –no es para quedar bien ni porque corresponda- me atrae particularmente, tiene una belleza que mezcla en proporciones exactas la naturaleza con la ciudad pujante que es.

-¿Qué otros personajes del espectáculo que incluyó en sus libros, son, de algún modo sus preferidos o los que le han dado mayor satisfacción?

-Comencé con un libro sobre Carlos Hugo Christensen, director de cine argentino que fue un adelantado a su época, inauguró la corriente erótica con Olga Zubarry en “El ángel desnudo”; luego hice un diccionario “De Gardel a Norma Leandro” sobre las figuras y el teatro argentino que se fueron por el mundo, un diccionario de quinientas entradas más o menos. Escribí la biografía de Osvaldo Miranda y uno que me dio muchas satisfacciones es “Querida Lolita” sobre Lolita Torres, que tuvo el Tercer Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Luego la biografía de Virginia Luque “La estrella de Buenos Aires” que lo presenté acá en Tandil en la Feria del Libro 2013. También escribí un libro de conversaciones con José Martínez Suárez: “Estoy hecho de cine”. Y ahora, después de nueve años de trabajo, la biografía de Alcón que es un libro que me honra mucho. La vida me puso en la alternativa de comentar a un autor tan excepcional del espectáculo argentino como fue él y estoy agradecido. De modo que fue una enorme responsabilidad hacerlo y también un gran desafío.

-¿Cuál ha sido hasta el momento la devolución del público?

-El libro, jugando con el título está haciendo un caminito muy lindo. Con mucha repercusión en los medios, en los diarios del país. Por ejemplo La Nación en su sección de espectáculos le dedicó dos páginas al libro, cosa que me dio una enorme emoción y seguirá porque me han invitado adiferentes ciudades.

-Leímos recientemente que El Instituto de Artes del Espectáculo Raúl H. Castagnino realizará el Congreso Internacional Alfredo Alcón. ¿Qué nos puede decir?

-Exactamente, estará dedicado a la figura del actor en el cine, la televisión, el teatro y me han invitado para que abra ese congreso que es una gran responsabilidad para mí.



Con Malena Solda

La actriz es presidenta del jurado del Tandil Cortos y recibió el Ojo de Piedra a la Trayectoria. Actualmente es parte del elenco de Los ricos no piden permiso.

-¿Cómo se siente con su papel en la tira de El Trece?

-Me divierto mucho haciendo el personaje, nunca había hecho de mala, es algo diferente para mí, el grupo de compañeros es fantástico. Son muchas horas de grabación pero en un buen clima.

-Ser presidenta del jurado es una responsabilidad. ¿Ya ha pasado por la experiencia?

-Sí en España y en Buenos Aires y son situaciones interesantes y que disfruté mucho.

-¿Ha trabajado en cortometrajes?

-Sí, no en muchos. El último que hice fue en octubre del año pasado que se va a presentar mañana (por hoy) “Tal vez la próxima”, dirigido por Alexia Moyano. Me gustó mucho la experiencia. La gente que trabaja en cortos es muy profesional y pone mucho de su corazón por lo que tiene un plus de emoción que hace que uno se comprometa más.

-¿Dónde se siente más cómoda en teatro, cine, televisión?

-Tal vez en el teatro, pero no me gusta hacer una sola cosa, me aburro. Por lo tanto me encanta pasar de un formato a otro sin estar encasillada porque los papeles que te ofrecen en teatro no tienen nada que ver con los de la televisión o el cine. Es una buena gimnasia pasar de una cosa a otra.

-¿Cómo se siente con el Ojo de Piedra a la Trayectoria?

-Realmente feliz y muy agradecida a los organizadores del Festival y a la gente de Tandil.

La programación

Cabe destacar que todas las funciones se proyectan en el Teatro del Fuerte con entrada libre y gratuita.

Hoy

17: Más allá del Ojo de Piedra

Tal vez la próxima de Delfina Jaureguialzo.

El Pozo de Matías Open.

El Camino del Zorro de Julio Caloggero.

Atrapada de Héctor Rigos.

Cuando llega el otoño de Francisco Vilacagua.

Durmientes de Miguel Angel Moreiras.

Hetaira de Heidy Reyes.

18: Función Sección Competencia 5

El Viaje de Florencia Momo

Eso que te hace ahogar de Julián Cáneva

El inicio de Fabrizio de Mariano Biasin

Waorani de Nacci – Acuña – Velozo

19: Función Sección Competencia 6

Apuesta en el limbo de Eduardo Rodríguez

Momo de Damián Yapura

Los Primogénitos de Emilia Pedrazzoli

Ana Lucía de Bruno Scopazzo

Las Arácnidas de Tom Espinoza

20: Ceremonia de clausura y entrega de premios Ojo de Piedra

Artista Invitada Inés Palombo.

Actuación de la Banda Municipal (Música & cine)