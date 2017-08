“Hay cierto rencor hacia mí que no sabía que existía”

“Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua“. El Indio Solari rompió el silencio de varios meses después del trágico recital en Olavarría donde murieron dos fans. Habló en una larga entrevista radial que le dio a un amigo en FM y se despachó contra todos. “Ahora están deseando que el juez encuentre algo”, se quejó. “Son unos canallas resentidos”, tiró.

El Indio reprochó que la agencia de noticias oficial Télam haya informado que había 7 muertos. “Quieren dar la primicia y tiran cualquier cosa, es la escuela de Chiche Gelblung: ‘que la verdad no te arruine la noticia’. Me dolió que hayan dicho que había una nena de cinco años. Hay una necesidad de enturbiar el asunto: macanear con los muertos ya está mal, pero cuando metés a una criatura es de mala leche”, dijo en el programa de su amigo Marcelo Figueras, por FM La Patriada.

En la arremetida, cargó contra el periodista Antonio Laje: “Tener que salir a defenderme de estos pelotudos me da vergüenza, son una máquina de decir mentiras”.

“La mayoría de la gente que ha opinado sobre mí por lo que ocurrió en Olavarría es gente que no me conoce. Es raro que opinen intimidades de uno. Yo no podría describirlos cómo son. Ahora sí: sé que son unas canallas, canallas resentidas. No me conocen, no saben nada de mi. Al amigo (Roberto) Petinatto lo vi dos veces en mi vida, que salte así a morderme el cuello me sorprende. Te dan ganas de mandar todo a la mierda porque no empecé antes de ayer con esto”, dijo.