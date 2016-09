“Hacemos música para que la gente se divierta”

Nacieron como dúo a consecuencia de un casting que buscaba cantante para una banda punk y llegaron al electropop por consenso. Se bautizaron Blop!, y se divirtieron tocaron en bares para cinco personas y en fiestas de 500.

Editaron dos discos y prefirieron las plataformas digitales para su difusión en lugar del clásico CD. Hoy pisan cada vez más firme en la escena underground del género. Incluso, se alzaron con el premio Reina del Plata a la mejor banda electropop del año.

Mariana Binder -voz, teclados y quena- y Ezequiel Calvo -guitarras, bajo, y programación- la pasan bien haciendo música. Y buscan que el otro también se divierta. Por eso se mueven y eligen viajar y tocar en distintos lugares a invertir en un disco o una super producción. “Si editás un disco no tenés la posibilidad de viajar, que es algo que a nosotros nos gusta mucho hacer”, explicó ella. “Además, ¡somos minimalistas en la producción!

Con lo mínimo tratamos de hacer mucho”, completó él. Antes de lanzar su nuevo videoclip y luego del primer galardón de su carrera, Mariana y Ezequiel charlaron con El Eco de Tandil.

-¿Cómo se conocieron?

Ezequiel: -Antes de formar la banda yo hacía punk. En un momento con la banda nos quedamos sin cantante. Pusimos un cartelito, hicimos un casting, ¡y la engañamos! Le dijimos que era una banda de rock, más tranqui…

Mariana: -Yo fui pensando “es rock. Está bueno”. El punk no era mi estilo.

Ezequiel: -Era un sonido poderoso, y le tapamos la voz, pobre. Así que dijimos “vamos a adaptarnos”. Después, de a poco, se fueron yendo los demás de la banda y más adelante volvió Fieras Debass, el bajista. Quedamos un trío: voz, guitarra y bajo.

-¿Llegaron al electropop por consenso?

Ezequiel: -A mí me gustaba la música electrónica.

Mariana: -A mí también. Yo soy más del lado popero, y lo electro siempre me gustó. A él también pero de escucharlo, no de hacerlo. De hecho, había hecho algo con punk con baterías electrónicas.

Ezequiel: -A mí me gustaba combinar sonidos.

-¿Cómo llegaron al nombre Blop!?

Mariana: -La banda primero se llamó Vitraux. Veníamos tocando juntos hacía ya un par de años, nos encontramos con unas canciones terminadas y queríamos sacar un disco. Para cerrar el contrato empezamos a hacer un logo y Vitraux ya estaba usado, así que decidimos cambiarlo. Empezamos a componer una de las últimas canciones del disco y salió el tema “Blop! Blop! Blop!”. Empezamos jugando, fuimos experimentando. Y Ezequiel dijo “¡vamos a dejarle este nombre a la banda!”.

Ezequiel: -Es fácil, cortito y sencillo.

-¿Recuerdan la primera vez que tocaron en vivo?

Ezequiel: -Fue en 2008, en un barcito que no está más. Se llamaba Baryarte. Tocamos para cinco personas.

Mariana: -Es cierto. No había nadie, pero ellos siempre te daban lugar para tocar. Estaba bueno, era un bar que daba a la calle. Siempre caíamos ahí a tocar acústico, o así nomás. ¡Yo no tenía ni pie de teclado! Usaba dos cajones y me quedaba super bajito, pero estaba bueno.

¿Cómo fueron esos primeros tiempos?

Ezequiel: -Todo experimental…

Mariana: -Generalmente ensayábamos temas que ya teníamos, que habíamos compuesto, y después nos quedábamos con el bajista improvisando y Ezequiel grababa todo. De hecho, han pasado en la radio temas improvisados por nosotros de cualquier cosa, de la Mona Jiménez por ejemplo.

-¿Que esperaban en esa época de la banda?

Mariana: -En realidad estábamos probando, haciéndonos en el estilo, experimentando. Nos fue re bien con Vitraux. Nuestra música estaba en una página, Sónica Speedy, que era como ahora Bandcamp. En ese espacio las bandas subían todo su material, y la misma página armaba rankings y te posicionaba en diferentes lugares. Nosotros llegamos a sonar en radios nacionales, salimos en una revista nacional, Soy Rock, en el diario de la UBA. Siempre estábamos presentes gracias a esta página, y eso nos dio un gran empujón. En ese momento también hacíamos un tributo a los Fabulosos Cadillacs y sonamos en La Mega. Veníamos encaminados…

Ezequiel: -Que esos medios te den bola te entusiasma, te hace proyectar más allá.

–¿Es difícil que la música de las bandas del interior trascienda?

Mariana: -Es complicado. Hay que ir lugar por lugar, y que te escuchen,

Ezequiel: -Además, de forma independiente. Si no tenés una discográfica aunque sea chiquitita que tire tu música para diferentes lugares es muy difícil salir de la ciudad.

-En 2013 lanzaron su primer disco, “Contacto”, y participaron en Rock BA con un show en La Trastienda. ¿Cómo fue la experiencia?

Mariana: -Ese año yo venía con mucho trabajo y estaba muy cansada. Un día llego a casa y me cuenta Ezequiel que vamos a tocar a La Trastienda. ¡Me agarró una emoción! Recién empezábamos y ya íbamos a tocar en un escenario por el que pasan artistas de todo el mundo.

Ezequiel: -Ese fue el debut oficial de Blop!, luego empezamos a pensar en sacar el disco.

-¿Por qué eligieron difundirlo a través de soportes digitales (ITunes, Bandcamp o spotify) y no editaron un CD físico?

Ezequiel: -Optamos por difundirlo de esa forma, que es más independiente y también se puede comprar el disco por ahí.

Mariana: -Tenemos unas copias caseras porque siempre hay alguien que quiere el físico, pero no nos parece invertir en un CD hoy en día. Es lindo por el arte de tapa pero es mucha inversión cuando la finalidad es otra. Nosotros lo que queremos mostrar son las canciones.

-¿Qué buscaron transmitir con “Contacto”?

Mariana: -Fue el primer contacto con el público. El disco tiene además toda una historia que generamos desde nuestra cabeza de ese contacto entre una persona con su ser interior, con alguien que viene de otro planeta a internar cambiarnos la cabeza y hacernos mejores personas. Esta bueno escucharlo de principio a fin, porque lo hicimos de forma conceptual. El segundo también lo hicimos de esa forma, siempre como con una obertura y después empiezan las canciones. En Contacto son 11, y en ADN, el segundo disco, son 9.

-“ADN” llegó en 2015. ¿Cuál es la genética del álbum?

Mariana: -“ADN” también delira un poco como “Contacto”, busca adentro a ver qué es lo que hay en el ADN de cada uno de nosotros.

-¿Qué repercusiones tuvieron?

Ezequiel: -En general fueron buenas. Es difícil entrar en el ambiente del rock en Argentina. El público mexicano, en cambio, no es así. Hay cantidad de público mexicano que baja los temas, que nos escucha. No sé la razón.

Mariana: -Incluso nos han entrevistado desde México. Hubo también un español que hizo una crítica del disco muy buena.

Ezequiel: -La presentación en vivo, en Mar del Plata, también fue una muy buena experiencia.

Mariana: -Al mes del lanzamiento tocamos los temas nuevos en una fiesta. La gente no nos conocía y enseguida se pusieron a bailar. Estaban todos como locos. Se nota que les gustó. Después nos escribían por Facebook: “Nos encantó, amé la banda”, nos ponían.

-¿Qué les pasa al ver lo que generan en un show?

Mariana: -Es re loco: no te conocen y ves 500 personas que están ahí, todas saltando. En un momento yo dije “vamos todos abajo” y todos fueron abajo. “¡Me están haciendo caso!”, pensé. Y eran 500, imaginate si fuera al aire libre como esos festivales grandes. Es muy divertido. Nosotros hacemos música para que la gente baile y se divierta, no para que esté sentada. Cuando ves a un público que duda lo invitamos a bailar. Queremos eso, que la pasen bien el rato que dure el show y listo. Nosotros hacemos música para divertir al otro. Para tratar de sacarle los prejuicios.

-¿Esperaban quedarse con el Reina del Plata?

Ezequiel: -No. Fue una sorpresa. Llegamos y prácticamente fuimos los primeros. Me estaba acomodando cuando escuché: “Y el ganador es Blop!”.

Mariana: -Yo no sabía ni qué decir, qué agradecer.

-¿Conocían a las otras bandas?

Ezequiel: -No, ¡había de todo! Había bandas de diferentes ternas, como los Gardel. Fue muy lindo haber estado ahí.

Mariana: -Y haber ganar nuestro primer premio.

-¿Qué tiene que tener un tema para que pegue en la gente?

Ezequiel: -Tiene que tener frescura, nosotros tratamos que el pop suene como natural, que no suene como ese pop armado que te venden en Musimundo.