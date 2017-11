Este fin de semana vuelve el Roca Rock

Roca Rock 2017 es un espacio que permite que las diferentes bandas de la ciudad puedan mostrar su producción, promocionar su música y favorecer su labor artística. Esta nueva edición, que se realizará del 24 al 27 de noviembre, se mudará del Anfiteatro Municipal Martín Fierro al Paseo de los Españoles.

Matias D’eramo, del área de cultura, detalló: “Con el Roca Rock tratamos de abarcar todas las posibilidades para que las bandas locales puedan tocar libremente y de forma gratuita, mostrando su material. Este año tenemos nuevas propuestas para darle un poco de renovación a este ciclo que lleva ya muchas ediciones, siempre buscando que se acerquen más familias”. En el lugar escogido para este año ya se han realizado Plaza Metal y el cierre del Ida y Vuelta. “Es un espacio muy amplio y lindo, con un gran parque para que la gente y la familia aprovechen el fin de semana”, agregó.

“Estamos tratando con 56 bandas, y hay que tener en cuenta que este año se pueden agregar bandas nuevas que el año pasado no pudieron participar porque no tenían un año de antigüedad y en esta edición podrán hacerlo. No es sólo rock sino que hay bandas de música de los 80, swing, cumbias melódicas. Hay de todo. Por eso tratamos de que se acerque la familia”, completó.

Por su parte el Director de Juventud, Mariano Martina, explicó que “el cambio de lugar creemos que es una manera de acercarse un poco al público, y que el género se abra un poco más”.