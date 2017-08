El Festival de la Sierra se realizará en forma desdoblada a partir de 2018

El tradicional Festival de la Sierra que tantas delegaciones y artistas de distintos puntos del país suele congregar, a partir del venidero año sufrirá un cambio sustancial en su formato. El crecimiento exponencial que tuvo el evento obligó a la organización a buscar un nuevo formato de realización para potenciar aún más el Festival tanto en lo competitivo, como en la parte de espectáculos musicales y fogones populares.

La edición número 35 se realizará en los meses de febrero y julio de 2018, debido al constante crecimiento en asistencia, convocatoria y aspectos organizativos que desencadenaron que la faz competitiva del Festival de la Sierra 2018 se traslade al mes de julio en plenas vacaciones de invierno.

De esta manera durante el segundo mes del próximo año, será destinado exclusivamente a recepcionar cantores y músicos en medio de ferias, artículos regionales, fogones populares y artesanos que estarán presentes en el Anfiteatro Municipal Martín Fierro.

Miguel Roaux, coordinador de eventos culturales en el Municipio y actual presidente de la peña El Cielito, organizadora del espectáculo, le contó a El Eco de Tandil que “aún no lo hemos anunciado oficialmente pero es así el próximo Festival estará dividido en dos partes. Como ha crecido tanto la parte de los fogones populares, degustaciones y todos los productos regionales y artesanales en el Anfiteatro, operativamente se hace muy difícil hacer la parte competitiva y lo musical en el mismo momento ya que se necesita mucha cantidad de gente para cubrir cada lugar”.

Agregó que “decidimos abocarnos todos a la realización del Festival de la Sierra en verano y la parte competitiva llevarla a las vacaciones de invierno para las delegaciones que llegan de distintos puntos del país”.

Seis días



La venidera edición del tradicional certamen, en su etapa veraniega, contará con dos días más de realización. Al respecto sostuvo que “en 2018 el lunes 12 y martes 13 del mes de febrero cae Carnaval, por lo que vamos a realizar seis noches en lugar de cuatro, arrancando desde el jueves. Para el futuro cuando no toque Carnaval, pensamos a hacer cinco noches comenzando con la actividad desde el día miércoles”.

Señaló que “estará todo centrado en el Anfiteatro con todo lo que la gente ya conoce a través de los fogones populares, degustaciones y artesanías, más festival de canto y la participación de artistas locales”.

Con relación a lo que será la parte competitiva a realizarse en las vacaciones de invierno, dijo que “estamos viendo en qué lugar cerrado se realizará lo competitivo, aún no hemos definido si se hará nuevamente en las instalaciones del club Defensa Tandil o en algún otro lugar que hasta no concretarlo no quiero adelantar nada”.

Pensando en las delegaciones indicó que “hay grandes festivales en Laborde y Cosquín, durante el mes de enero, y se juntaban con él nuestro. De esta manera las delegaciones podrán venir a Tandil varios meses después de los festivales nacionales ya que muchas de estas delegaciones no tienen dinero para viajar y participar en todos los lugares. Creo que esta situación nos hará ganar más cantidad de delegaciones”.

Añadió que “además vamos a hacer coincidir una semana de las vacaciones de invierno del interior del país con la de provincia de Buenos Aires. Esa semana que habrá vacaciones en todo el país vamos a desarrollar la parte competitiva 2018”.

Planificado

En cuanto al cambio que se cristalizará en febrero de 2018, Roaux detalló que “hace algunos años que venimos planificando esta modificación porque operativamente se estaba haciendo complicado. Tomamos la determinación de arrancar incluso aprovechando que toca dos días de Carnaval”.

Remarcó que “los fogones populares han crecido mucho y con el apoyo de Nación que nos mandó artistas para algunas noches, lo del Anfiteatro se ha hecho muy grande”.

Si bien falta para concretar la nueva edición del Festival de la Sierra, la organización se encuentra trabajando para poder brindar un buen espectáculo tanto en verano como en el invierno 2018. Sobre si están trabajando para contar con artistas nacionales detalló que “estamos a la espera, los contactos están hechos y el compromiso de palabra está. Incluso el próximo año se le sumaría la televisación por la TV Pública. Hace quince días atrás cuando vino el ministro de Turismo a Tandil se comprometió a televisar, a partir de este año, en verano en los fogones populares. Sería un gran paso el que se daría porque con la televisación por la TV Pública se abren muchas puertas”.

Difusión

En cuanto al trabajo que están desarrollando expresó que “estamos abocados a la difusión de la parte competitiva para que las delegaciones puedan trabajar y organizarse con tiempo para venir hasta Tandil a partir de las vacaciones de invierno de 2018. También vamos a aprovechar que tendremos a toda la gente trabajando en cada lugar con el objetivo que sigan creciendo tanto los fogones populares como las danzas folclóricas”.