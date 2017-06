El artista Miguel Ángel Giovanetti exhibe en el Mumbat

El artista Miguel Angel Giovanetti (Buenos Aires, 1948) inaugurará el próximo sábado a las 19.30 en el Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil (MUMBAT) la exposición “Concepto pentágono”, una serie de trabajos que exploran la línea constitutiva de la figura del pentágono y sus posibilidades dinámicas.

La serie de operaciones plásticas que se ponen en acción en estos dibujos pueden describirse como una búsqueda de esas posibilidades de la figura y como un laboratorio donde se ponen a prueba sus cualidades para moverse en el espacio, informaron desde el museo.

“En principio, al utilizar un único elemento, Giovanetti reduce su lenguaje al mínimo. Al multiplicar la figura a través de la repetición, la superposición, la línea con sus cualidades de grosor y color, expande el discurso de ese único elemento en complejas composiciones que él mismo llama ‘enjambres'”, explica el artista Luis Espinosa.

Giovanetti vivió en Estados Unidos entre 1999 y 2008. Su obra integra las colecciones del MoMA Museum of Modern Art de New York; The Patricia & Phillip Frost Art Museum (Miami), MoLAA Museum of Latin American Art (Long Beach), Ludwin Museum (Aachen, Alemania) y Goethe Institut (Colonia, Alemania), entre otros.

En 2016, formó parte de la exposición “Geométricos de Colección. Obras geométricas de las colecciones de la provincia de Córdoba”, junto a nombres como Julio Le Parc, Sol Lewitt, Juan Melé, Eduardo Moisset de Espanés, Norberto Cresta y Manuel Ricardo Guglielmo, en Córdoba.

La muestra “Concepto Pentágono” se podrá visitar hasta el 23 de julio en el MUMBAT, Chacabuco 357, Tandil, provincia Buenos Aires.