“El arte cinematográfico es una respuesta a la vida”

-Teniendo en cuenta que fuiste parte del núcleo fundador y partícipe de los años de crecimiento y redefiniciones del Festival de Cine, ¿qué aspectos destacarías, que lo han fortalecido y permitido continuar en la agenda del cine nacional?

-Desde que nos juntamos en la casa de mi hermana Ligia para hacer una nota con Julio Varela sobre “El mar de Lucas” -mi primera película como director-, creo que se han ido incluyendo más personas en esto que parecía, en principio, una locura: Ernesto Palacios, Eduardo Saglul, y el ingreso de instituciones como la Unicén, el Municipio, la Biblioteca Rivadavia. Con el tiempo, se sumaron el Incaa; DAC y Sagai, todas instituciones nacionales, provinciales, más el periodismo que siempre estuvo presente en la promoción del Festival, a favor de la cultura para Tandil y su zona.

También debo mencionar a la familia Cagnoli, Epoca de Quesos y la satisfacción de haber traído figuras y técnicos que han sido justamente homenajeados por su trayectoria. El Festival ha crecido año a año, como las obras de teatro: el autor las escribe, el director las dirige, el actor la actúa y después pertenecen al público.

-Cuando se vio a “Relatos salvajes” cosechar las mejores críticas en los festivales internacionales, buena parte de la cinefilia nacional sintió una especie de “alivio” por el triunfo de una película de factura más comercial. ¿Creés que también la industria ha logrado un mayor equilibrio, desde aquel “nuevo cine” de los 2000 a los éxitos de taquilla de los últimos años?

-Creo que es muy interesante lo que ha pasado con el cine en Argentina: han convivido -creo que ahora más que nunca- el cine con las mejores críticas y premios internacionales -o sea el cine más “comercial”- con la búsqueda y las nuevas maneras de plantearse el cine, desde los jóvenes valores que han ido surgiendo en las escuelas de cine. Es ahí donde la historia se completa, pero en realidad, siempre pasó eso. En los años ‘70, convivían películas como “Juan Moreira”, de Leonardo Favio -una película con gran éxito comercial- con “El rigor del destino”, de Gerardo Vallejos.

En definitiva, el arte cinematográfico es una respuesta a la vida, es una de las mejores y más riesgosas formas de expresión, sin concesiones.

Jugar de local

-Tandil está en tu quehacer cotidiano, desde los hechos y el discurso, y haber elegido tu ciudad natal para rodar tu ópera prima como director lo ratificó ampliamente. ¿Qué nuevas gratificaciones te aportó el rodaje de “Fábricas”, jugando también de local?

-Filmé en Tandil “El mar de Lucas”; cerca de Tandil, mi segunda película, “La mina”; también, “Ser útil hoy”, que fue parte de “25 miradas de 25 directores”, para el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Mi última filmación en esta ciudad fue “Fábricas” y también fue una gran motivación para mí jugar de local con esa serie, porque es, justamente, un mundo que conozco, ya que he trabajado en una fábrica desde los 14 años. Además de poder narrar esos eventos fundamentales en la historia de un país -mezclando realidad y ficción- recoger la perspectiva de la gente que vivió el drama de fábricas perdidas y recuperadas, fue, sin dudas, para mí muy importante. Trabajé mucho en los guiones, con actores locales y de Buenos Aires y, más aún, con los protagonistas que fueron las obreras y los obreros de las fábricas; también, junto con los técnicos, actores locales y la productora de contenidos de la Unicén, María Salceda.

-¿Cómo ves el panorama actual del cine argentino? ¿Qué nuevos desafíos impone a la hora de contar una historia, un mundo cada vez más próximo, global y “devorador” de identidades locales?

-Deseo y espero que el cine argentino siga siendo una fuente inagotable de jóvenes que, en todo el país, hacen maravillosas propuestas. Sin ir más lejos, ahora en pocos días, me voy a filmar una serie a Iguazú, en Misiones, con el joven director Iñaki Echeberría. El nuevo desafío para contar historias sigue siendo, sin dudas, la posibilidad de tener un buen guión.

-Por último, y poniendo una cuota de humor al panorama electoral: ¿a cuántos spinners estás de postularte como candidato a intendente para 2019?

-Si el juguete que me mencionás es para sacar el estrés, te respondo que la Intendencia está en muy buenas manos… no me interesa ser candidato a nada en la política.

“Tita de Buenos Aires” inaugura el Tandil Cine

La película de Teresa Costantini, estrenada el 5 de octubre, se proyectará durante la apertura del 15to. Tandil Cine, el próximo sábado 28 de octubre, a las 20, en Espacio Incaa Unicén.

“Yo soy así, Tita de Buenos Aires” está protagonizada por Mercedes Funes, Damián De Santo, Esther Goris y Soledad Fandiño, entre otros.

La estrella del teatro y el cine argentinos, Laura Ana “Tita” Merello, protagonista de la primera película sonora, es el epicentro de la nueva película de la directora Teresa Costantini (“Acrobacias del corazón”, “El amor y la ciudad”, “Felicitas”).

Precursora de un estilo singular, único e inolvidable, Tita nació, vivió y murió en Buenos Aires, ciudad que supo amar y odiar, pero nunca quiso dejar. Nacida en la más absoluta pobreza, abandonada en un asilo por su joven madre, fue recuperada años más tarde por la misma para seguir sufriendo nuevos abusos y privaciones.

La película narra su historia, tomando el rumbo poético de su propia voz, acompañando su ascenso desde el bajo fondo del Abasto, hasta el centro de las marquesinas, el cine y los grandes escenarios. Fue aclamada, reconocida, amada, deseada y declarada por unanimidad como la única, la extraordinaria “Tita de Buenos Aires”. Un ícono de la cultura nacional.

Películas en competencia oficial

“El Pampero” de Matías Lucchesi (2017)

“Cetáceos” de Florencia Percia (2017)

“La memoria de los huesos” de Facundo Beraudi (2016)

“Hoy partido a las 3” de Clarisa Navas (2017)

“Monger” de Jeff Zorrilla (2016)

“Pinamar” de Federico Godfrid (2016)

“Las cinéphilas” de María Alvarez (2017)

“Sinfonía para Ana” de Ernesto Ardito y Virma Molina (2017)

“Los Globos” de Mariano Gonzalez (2016)

“El Aprendiz” de Tomás de Leone (2016)

Para agendar

El 15to. Tandil Cine se llevará a cabo del 28 de octubre al 4 de noviembre, en Espacio Incaa Unicén (Yrigoyen 662). Todas las proyecciones y actividades son con entrada libre y gratuita.