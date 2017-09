Con una gran apuesta y artistas invitados, llega la primera edición de la peña Perfume de Carnaval

El próximo sábado 7 de octubre, a las 21, en Sociedad de Fomento Unión y Progreso, Quintana 450, se llevará a cabo la 1ra. edición de Perfume de Carnaval de la cual participarán distintas peñas de la ciudad. La cantante folclórica argentina Suna Rocha será la madrina de esa noche e inaugurará lo que será este espacio itinerante.

En diálogo con El Eco de Tandil Rodrigo Revillo, el creador de esta gran peña, adelantó los invitados que estarán presentes durante la primera de tantas noches de folclore.

-¿Cómo surge Perfume de Carnaval?

-Tenía el apetito de hacer algo ya que fui bailarín al igual que mi señora durante mucho tiempo pero, sin conocernos, y en distintas peñas. Ahora de adulto, me toca ser el locutor del Festival de la Sierra, de la Peña El Palenque y de otras tantas que me han invitado; por lo que me pareció que era el momento de tomar riendas. También sucede que no se juntan todas las peñas en un evento ya que cada una hace la suya y creo que un tercero podía tener la capacidad de juntarlas pero había que tener el coraje de hacerlo. Es una jugada familiar porque la locura es mía pero por supuesto que me acompañan.

Mi ideal es poder crear un centro cultural que esté abierto de lunes a lunes, con capacitaciones, pero es económicamente inviable tener un predio de esas características. Así fue que, para no quedarme inmóvil, pruebo poner en marcha un formato itinerante que también me sirviera como banco de pruebas. Sin embargo, tenía que tener un plus para que sea más atractivo así que con las autoridades de Unión acordé el lugar y la primera será el 7 de octubre. Será en el mini gimnasio que será como del recuerdo y tiene miles de historias.

Perfume de Carnaval es una zamba de Peteco Carabajal que en su momento la cantó con Jacinto Piedra cuando tenían su grupo Santiagueños, hicieron mucho este folclore moderno pero sin perder la estructura tradicional.

A mí me encantaba porque perfume tiene esa dulzura del propio perfume pero el carnaval también permitía la fiesta así que me pareció que tenía todo junto en el nombre. Hace unos meses lo hablé con Peteco Carabajal, me dijo que le honraba mucho que le haya puesto ese nombre y lamentablemente tenía la fecha ocupada sino hubiera estado acá con gusto.

Luego me acordé que Suna Rocha tenía un disco que se llamaba Perfume de Carnaval. Suna es encantadora, fue la mujer de Raúl Carnota que es uno de los principales letristas de la música folclórica argentina y ambos compartieron escenario con Mercedes Sosa cuando fue el retorno a la democracia. Suna había venido hace mucho tiempo a Tandil pero es una de esas voces emblemáticas; por lo que reúne que a los que son más jóvenes sepan de quien se trata, y los más grandes la vieron cuando es más contemporánea.



-¿Con qué se va a encontrar el público?

-La noche la tenía casi toda en la cabeza así que comencé a convocar a las peñas y ninguna me dijo que no. De tal forma, bailará la Peña El Cielito, El Palenque, Quebracho Ballet, Nacho Poli hará la parte de canto y me quería dar el gusto de llevar a los chicos de Ofrendas que habían tomado un impasse, agarraron vuelo de nuevo y hacen todo folclore peñero.

Como broche de oro, vendrá Suna Rocha y pidió ser la madrina de la peña durante esa noche. Perfume de Carnaval la había sacado de su repertorio pero me dijo que la iba a volver a cantar para la peña así que estamos armando una estructura para que ese momento sea especial.

Lo que yo notaba era que el folclore no tenía espacios bailables ya que cuando yo era chico, esto sucedía. Cada cual en su peña baila, pero no existe un formato bailable en general. No lo voy a poder hacer con una frecuencia tan seguida, pero justamente la idea va a ser que la gente pueda estar bailando y disfrutando de los que suena desde que llega hasta que se va.

-¿Cómo tomaron las peñas el hecho de juntarse todos?

-Muy bien, todos saben que van a estar las otras peñas y creo que esto los libera de algunas cuestiones ya que invitarlos a un evento tercerizado con el objetivo de divertirse, ya es distinto. Yo invite a un cuerpo de baile por cada peña; sin embargo ya me dijeron que van todos. La realidad es que los dirigentes de algunas peñas eran los que bailaban cuando yo lo hacían hace 20 años, entonces es una realidad que nos conocemos todos.

Lo principal es que todos se sientan cómodos, va a estar Gastón Varela con el expendio de bebidas y Marina Montenegro que se va a encargar de la parte gastronómica.

-¿A qué hora van a comenzar y cómo será la organización de la peña?

-Comienza a las 21. Tuve la suerte de recorrer Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, algo de Córdoba y pude ver que los formatos de peña eran bastantes distintos a los nuestros. En Tandil, cuando llegas al rato arranca el show y el servicio de cantina acompaña la noche. Nuestra idea es que la gente vaya, se siente a comer y, en un momento, comience el show que no para hasta que te vas. Además queremos que, cuando termine el último show, los que fueron puedan quedarse bailando.

Además no es cualquier fecha ya que el 8 de octubre El Cielito cumple 60 años y hay una movida folclórica fenomenal en el Parque Independencia y en el Anfiteatro; por lo tanto es un fin de semana que pinta folclórico.

-¿Con qué periodicidad lo van a organizar?

-El 7 de octubre será la única de este año ya que luego noviembre y diciembre está muy cargado de eventos. Enero es un mes en el que hay mucho festival a nivel nacional como Jesús María y Cosquín; en febrero, el Festival de la Sierra que se duplica y tendrá seis noches; así que entiendo que con suerte la primera fecha del 2018 será en marzo o abril.

También el lugar dependerá de la respuesta del público. Hoy en Unión me abrieron las puertas muy bien, hicimos un acuerdo en el que ellos cuentan conmigo para lo que necesiten en la Sociedad de Fomento.