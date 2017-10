Con 100 artistas en escena y un reconocimiento a Suna Rocha, llega la peña Perfume de Carnaval

La peña Perfume de Carnaval realizará el próximo sábado 7 de octubre, a las 21, en la sociedad de fomento Unión y Progreso, Quintana 450, su primera edición. De la misma participarán distintas peñas de la ciudad y la cantante folclórica argentina Suna Rocha quien será la madrina de esa noche y recibirá una distinción por parte del Municipio de Tandil.

Durante esta edición, bailará la peña El Cielito, El Palenque, Quebracho Ballet, Nacho Poli hará la parte de canto y Ofrendas que habían tomado un impasse, agarraron vuelo de nuevo y hacen todo folclore peñero. Como broche de oro, vendrá Suna Rocha quien pidió ser la madrina de la peña durante esa noche. Perfume de Carnaval es una canción interpretada por la cantante folclórica que la había sacado de su repertorio pero la va a volver a cantar para esa noche. Entre todos los bailarines de las peñas y los músicos, habrá cerca de 100 artistas en escena.

En diálogo con El Eco de Tandil, el creado y conductor de la peña, Rodrigo Revillo, adelantó que no querían pasar desapercibidos. “No es detrimento de nada pero queríamos hacer algo distinto y la apuesta de que haya tantos artistas locales y traer una figura grande, son dos cosas que juntas no se había dado hace mucho tiempo en un contexto como este.

Las peñas me dijeron que están muy contentos que se haga algo que sea distinto y que se encuentren todos”, indicó.

Por otro lado agregó que hay otras peñas que fueron invitadas como público pero quieren ir a bailar y, desde que se lanzó Perfume de Carnaval, recibieron el contacto de gente de Santiago del Estero, Santa Fe, Mar del Plata, del Sur. “Ahora no nos entran así que me comprometí para que vengan el año que viene. Hay músicos que en febrero están en Cosquín y ya nos pidieron estar en la próxima que teóricamente será en abril del año que viene y algunos ya están armando cómo venir. Tenemos músicos de Benito Juárez que se excusa porque hay otro evento el mismo día en su ciudad y no pueden venir. Realmente el efecto domino fue muy grande”, manifestó.

En lo que respecta a la actuación de las peñas de Tandil, están ensayando para el 7 de octubre, “lo cual me puso muy contento porque el objetivo principal es que puedan convivir todas y que se disfrute. Si hay algo que pensamos desde el inicio es que tenga mucha pista de baile y yo voy a ser muy feliz cuando la vea llena de gente bailando”.

De esta forma, Nacho Poli lleva un repertorio prácticamente todo bailable, lo mismo que Ofrendas y Suna si bien es muy amplio, se presentará con mucha danza para que la pista esté colmada.

Además tendrán algunos momentos especiales sorpresa: Sergio Púa va a ser el sonido y la iluminación, Gastón Varela estará con el expendio de bebidas y Marina Montenegro se encargará de la parte gastronómica.

Cabe recordar que hay una preventa de las entradas en una carnicería situada en Rodríguez y Avellaneda, aunque luego se podrán adquirir en el momento en la taquilla de Unión.

Reconocimiento especial

Para el broche de oro de la noche, el Municipio de Tandil decidió declarar a Suna Rocha visitante ilustre por su trayectoria. “De tal forma que toma más fuerza el hecho de poder traerla, más allá de la cuestión artística. Suna tiene una gran trayectoria pero una simpleza de esa gente que es enorme y con un legado. Ella nos decía que algunos la llamaban como maestro pero para ella ese título era Atahualpa por ejemplo, y se dio cuenta que ahora le toca un poco asumir ese rol y hacerse cargo”, explicó Revillo.

Suna es una cantante folclórica argentina nacida en Las Arrias, Departamento Tulumba, Provincia de Córdoba. Debutó en octubre 1981 en el programa Tiempo de Folclore conducido por Hernán Rapela en Canal 9 de la Ciudad de Buenos Aires. En 1982, en un escenario del barrio de San Telmo, la popular cantante Mercedes Sosa la escuchó y convocó a cantar con ella la canción “Cómo un Pájaro Libre”. Su carrera se extiende desde aquellos años a principios de la década del ‘80 hasta la fecha.

Por último, Revillo destacó que cuando ve el acompañamiento tanto del Municipio como las distintas empresas que son parte de Perfume de Carnaval, “te das cuenta que no es una locura mía. Igual por supuesto que me ayuda mucho el acompañamiento total de mi familia así como también el de Agustín Medina que no tengo forma de devolvérselo. La cultura también necesita espacios y nunca va a ser fácil ni gratis justamente porque es cultura”, concluyó.