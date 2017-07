Cheff tandilense participará hoy de Cocineros Argentinos

Hace trece años el tandilense Daniel Viscardi se instalaba en Buenos Aires para buscar perfeccionarse como cheff, profesión que desde siempre le dio mucho placer hacer. Como suele suceder en la gran ciudad, los comienzos no fueron fáciles pero la pasión por la profesión lo llevó a crecer y posicionarse dentro del ambiente como un destacado cocinero.

Viscardi estará hoy siendo parte del programa “Cocineros Argentinos”, el tradicional y exitoso ciclo culinario de la Televisión Pública, conducido por Guillermo Calabrese, acompañado por Ximena Sáenz, Juan Braceli y Juan Ferrara.

La convocatoria a participar llegó luego que el equipo de producción eligiera el tema a tratar durante la jornada de hoy, basado en los clásicos platos de bodegones.

En diálogo con El Eco de Tandil, Daniel Viscardi contó que “esto se dio porque soy asesor de un restaurante en San Telmo, que funciona en Bolívar 1299, que se llama ‘Manolo’ y como el tema que se tratará este domingo son los bodegones, desde la producción se contactaron con el restaurant y preguntaron si tenían algún cheff conocido. Le dijeron que el lugar contaba con un cheff asesor que podía participar del programa”.

Agregó que “luego la producción del ciclo ‘Cocineros Argentinos’ se contactó conmigo y te digo que se dio todo muy rápido, porque me llamaron el miércoles y el viernes me mandaron un remis, me llevaron a grabar y luego me trajeron a mi departamento”.

Acción

Cada uno de los cocineros invitados debía elaborar un plato típico que se ofrece a los comensales en distintos lugares de Buenos Aires. Al respecto indicó que “la parte de los bodegones que me tocó hacer fue la cazuela de mariscos. Estuve con Calabrese, Juanito y Ximena Sáenz a mi lado. Les iba explicando y cocinando mi plato y ellos me ayudaban alcanzándome los ingredientes que llevaba la receta. Estuve como 15 minutos cocinando”.

El tandilense a su cargada agenda laboral, le está sumando participaciones en otros programas televisivos también. “Hace unos días -dijo- me llamaron del Canal de la Ciudad que en Tandil no se ve. Diego Pérez conduce un espacio que se denomina ‘Pantagruélico’ y me convocó. Y además la próxima semana voy a filmar para el canal de Youtube de Canal 13 que quieren que haga un programa de cocina”.

Al ser consultado si le resultaba fácil esto de plantarse delante de una cámara y cocinar sostuvo que “Diego Pérez me dijo que me desenvolvía muy bien delante de cámara. Sucede que doy clases de cocina durante la semana y eso te hace ablandar. Reconozco que en las primeras notas que tuve que hacer para los Institutos de cocina me trababa mucho. Después empecé a dejarlo fluir y pasé hacerlo de forma natural, charlando y riendo como para que sea más llevadera la explicación de alguna receta”.

El profesor de la cocina

Daniel Viscardi mayormente ocupa su tiempo lejos de las cámaras, siendo su principal actividad la de ser profesor de cocina en distintos institutos, lo que le permitió ganarse un lugar dentro de los cheff y ser permanentemente recomendado a distintos lugares, incluso en el exterior.

Actualmente, da clases en la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Appyce) en Buenos Aires. También trabaja en la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés cuya sede se encuentra en calle Tucumán 1610 y también enseña en la Escuela de Marcelo Vallejos, un panadero muy reconocido.

Recordó que “hace trece años que estoy en Buenos Aires y todo lo realizado se dio porque distintos profesores han observado que uno rinde y hace las cosas bien. A partir de ahí comenzaron las recomendaciones, te vas presentando a los lugares que te llaman y a uno le permite ir progresando”.

Aquellos que tienen encendido la televisión en canales de cable, habrán observado que hace poco tiempo atrás se transmitió el evento solidario denominado “La pizza más larga”, donde el cheff tandilense ha tenido y tiene una activa participación.