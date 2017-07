Carlos De Antonis: entrevista exclusiva al tandilense que triunfa en Estados Unidos

Hace tres semanas Carlos De Antonis se subió al escenario del show televisivo más visto del mundo, America’s Got Talent y una verdadera revolución se desató a partir de su participación: talento, carisma y una historia de vida que lo vincula de lleno con el lugar donde nació, Tandil.

En diálogo exclusivo con “Revillo de Vuelta” por la 104.1 (Tandil FM), De Antonis transitó entre su presente en el programa y su pasado, cargado de historias y aprendizajes.

“Estoy muy bien, muy feliz y contento de tener todo el amor de la gente que te devuelve lo que se ha cosechado durante tanto tiempo“, aseguró.

A Carlos el paso del tiempo lo ha llevado por muchos países. Desde su nacimiento en Tandil, pasó por Alemania, Francia, Italia y luego llegó a Estados Unidos donde vivió un tiempo en Los Angeles y ahora lo hace en Miami.

“En 2013 cuando estaba en camino a la ceremonia de los Oscars en Los Angeles, en la que iba a cantar, tuve un accidente que me dejó fuera de la actividad durante muchos años”, relató y añadió: “No podía estar mucho parado. Fue un período nefasto y duro. Por eso me vine a recuperar a Miami“.

En Miami, Carlos se empezó a ganar la vida como conductor de taxis. “Esto va a ser un aprendizaje de vida el tema de los taxis me dije”, señaló y luego dijo: “Un día alguien se subió al taxi y era el cumpleaños de este señor. Le canté el feliz cumpleaños y me dijo que estaba haciendo en el taxi. Él era un productor y me dijo que tenía que presentarse en America’s Got Talent y acá estoy”.

Su pasado en Tandil

Un tramo de la nota por “Revillo de Vuelta” fue dedicado a la ciudad que lo vió nacer y crecer. “Mi papa siempre dice que el no conoce Tandil, no conoce la Argentina“, señaló orgulloso y contó que “el otro día fue a un supermercado en Miami, y me emocioné porque estaban a la venta unos salamines Cagnoli“.

“Hay recuerdos que no me saca nadie de la mente”, aseguró Carlos y añadió: “Los amigos que uno tiene son entrañables. El otro día, por ejemplo, me escribió un maestro que tuve en la Técnica de Alem y Maipú. Increíble lo de las redes”.

De Antonis puntualizó que hace “11 años que no veo a mis padres ni a mis hermanos. La vida te pasa, y te pasa la historia. Uno elige vivir cosas para sacrificar otras”.

Pero este músico que triunfa en el show norteamericano asegura que “ya es hora de ir a la Argentina” y reconoció que hay contactos de producciones televisivas para traerlo y reclamó, en tono de deseo: “Quiero que me lleven en la autobomba como a Del Potro“.

El saludo para EL ECO de TANDIL



Carlos había mandado, antes de su presentación en el show, un video especial para EL ECO de TANDIL