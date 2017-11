Artistas de toda la provincia participan de la segunda etapa de Escena Pública en Tandil

Escena Pública es un programa de la Dirección Nacional de Formación Cultural del Ministerio de Cultura y Presidencia de la Nación, que se puso en marcha desde Tandil a toda la provincia de Buenos Aires. El mismo promueve, en las diferentes regiones del país, etapas de capacitación, transferencia, producción y circulación de referentes artísticos y producciones a nivel federal. Para la región Buenos Aires, la Unicén fue seleccionada como sede institucional para poner acción este proyecto.

De esta forma, el programa se estructura en cuatro etapas a lo largo del año: 1- Formarte 2- Embrionario 3- Territorio 4- Butaca. La primera tuvo que ver con vincular a 25 artistas y referentes regionales para hacer un análisis de las distintas disciplinas artísticas junto a un equipo pedagógico conformado por docentes y profesionales de la Facultad de Arte.

Actualmente, los artistas se reúnen en la etapa Embrionario donde crearán un proyecto el cual se va a producir y realizar para que el próximo año puedan circular por corredores de todo el país.

En diálogo con El Eco de Tandil, José Delgado, Mariana Binder, Andrés Llanezas y Yanina Jensen, cuatro artistas que forman parte de Escena Pública, adelantaron de qué se trata el programa.



-¿Qué etapa están transcurriendo?

Mariana Binder: -Este es el tercer encuentro de la etapa Embrionario en la cual estamos preparando proyectos de carácter interdisciplinario los cuales, en una etapa posterior, serán presentados en cinco espacios culturales distintos.

Somos seis grupos conformados por diferentes artistas de toda la provincia de Buenos Aires. Cada cual está armando un anteproyecto que responde a las inquietudes de los integrantes de cada grupo.

-¿Cómo están viviendo esta experiencia?

José Delgado: -Para mí es un verdadero placer compartir con los compañeros, muchos de ellos ya con un camino allanado. Yo me anoté sin saber mucho y terminé quedando. Realmente es un grupo y una experiencia excelente; sobre todo esto de compartir con otras disciplinas. Muchas veces en la vida cotidiana es difícil encontrarnos debido a nuestras actividades; por lo que es sumamente importante que se genere este espacio para armar un proyecto de estas características.

Yanina Jensen: -Como cada expresión artística tiene su propio lenguaje, lo interesante es ver dónde se conectan y cómo mezclarlos para generar proyectos que tengan una visión aportada desde cada una de las disciplinas para hacer un producto final mucho más rico.

-¿Y desde lo personal cómo lo viven?

YJ: -Coincido con José que es muy interesante la experiencia. En mi caso de audiovisuales, trabajamos un poco con cada una de las diferentes expresiones, sobre todo con actores o con pares del audiovisual. Sin embargo pocas veces me pasó de hacerlo con músicos o ilustradores, no como clientes sino haciendo una idea en conjunta con un proyecto en común.

Andrés Llanezas: -Yo particularmente vengo de la plástica y siempre uno se va anotando en festivales o concursos. Entre esas cosas, apareció Escena Pública y me pareció una oportunidad interesante para trabajar con otros. Creo que en la ilustración, así como en la escritura, es más solitaria y carece esta cuestión de poder compartir con otros para hacer algo mucho más grande. Por lo tanto me lo tomé como un desafío para ver cómo podía incorporarlo a otras disciplinas.

MB: -A mí lo que más me sorprendió y que no tenía muy en claro, es la cantidad de recursos nuevos que se nos presentan para utilizar dentro de nuestras disciplinas artísticas. En mi caso me encontré con el videoarte, video dance o instalaciones que, desde la música, no lo conocía. Por lo tanto vas descubriendo nuevas formas de relacionarte con los otros lenguajes y pensás cómo lo puedo agregar a mi actividad musical. Los referentes nos traen gran cantidad de información para poder utilizarlos en los proyectos. Cada uno tiene su bitácora y va tomando información de todo ya que todo lo que nos muestran, en algún momento, lo vamos a utilizar.

-¿Cómo son los referentes?

MB: -En primera medida hacen esta distinción que no son profesores sino referentes ya que, a pesar de que muchos son docentes, vienen a guiarnos en los proyectos. Durante el primer encuentro los conocimos a todos, pero luego cada grupo mantiene sus cuatro referentes.

Ellos mismos se dividieron en la primera etapa que fue Formarte y justamente hay referentes de cada una de las disciplinas en todos los grupos.



-¿Y de aquí en más?

JD: -Son cinco los encuentros de esta etapa y todavía nos quedan dos en el cual tenemos que concretar un proyecto para desarrollar el año que viene. La próxima etapa se llama Territorio en la cual se lleva adelante el proyecto y en Butaca, es la parte de la distribución o presentación de las obras. Sabemos que hay diferentes regiones, como es el caso de la Patagonia, que van más avanzados y ya están mostrando los proyectos.

Estamos más que conformes ya que el hecho de poder juntarse cerca de 12 artistas de toda la Provincia de Buenos Aires es buenísimo porque generalmente siempre estamos en contacto con los que viven en la misma ciudad o inclusive en la misma disciplina.



-¿Algo más que quieran agregar?

MB: -Quizá que cuando cada uno de nosotros llegó con ciertas expectativas o pautas de la forma en dictar este tipo de encuentros, nos encontramos con otra cosa. Primero porque no hay un profesor que te explica sino son referentes que te ayudan y guían a armar los proyectos. Segundo que no solo aprendemos de ellos sino también del resto de los artistas que participan ya que nos vamos nutriendo de lo que hace cada uno y eso es lo más rico de todo.

Los artistas de Tandil

-Artes visuales

José Martín Delgado

Yanina Jensen

Florencia Pugliese Micópoles

Lucas Masán

Federico Pose

-Artes escénicas

Guillermina Buckle

Jacinto Mastropierro

Candela Rimoldi

Lucía Salas

Agustina Villanes

-Editorial y letras

Andrés Llanezas

-Música

Candela Almada

Mariana Binder

Julián Velazco

Julián Tavano

María Ximena Carretero