Agenda de eventos

Ciclo “Universo Diane Arbus”

Hoy a las 17.30 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, sita en Actis 1991, comenzará a desarrollarse este ciclo destinado al público adolescente y adulto que incluirá, durante los domingos de septiembre, la proyección de una película y posterior espectáculo teatral.

El cronograma comenzará a las 17.30 con el film “Retrato de una Pasión” (2007) – 122 min – Dir.: Steven Shainberg con Nicole Kidman y Robert Downey Jr. Luego, a las 19.30, se presentará Teatro Gurka a cargo de Darío Torrenti con su espectáculo unipersonal de Teatroperro basado en el texto original “Gurka” (entrada a la gorra).

Concierto del Coro Estable de Tandil

Hoy a las 20 en la parroquia Santa Ana, Paz 1430, el Coro Estable de Tandil se presentará en un concierto especial. En esta oportunidad vendrán a dirigir al coro los compositores Marcelo Valva y Leonardo San Juan.

Tres nuevas propuestas en el Mumbat

El Museo Municipal de Bellas Artes, Chacabuco 357, abrió sus puertas al público con tres interesantes propuestas. Durante todo el mes se podrá disfrutar de piezas únicas del arte argentino pertenecientes a la colección privada de Banco Ciudad, una oportunidad para acercarse a referentes indiscutidos de la escena de mediados de siglo XX.

Por otro lado, el grabado se hace presente en sala a partir de una interesante serie de litografías y algrafías que invitan a reflexionar acerca de la vulnerabilidad de los seres vivos, Olga Autunno se inspira en la naturaleza para hablar de la supervivencia y la esperanza. En el auditórium, el artista local Cristian Segura se presenta con una instalación de grandes dimensiones cuya particular técnica le permite trasladar al espectador a un espacio distinto, un museo en ruinas.

Con entrada libre y gratuita se espera al público en general de martes a viernes de 8.30 a 12.30 y de martes a domingo de 16 a 20. Feriados cerrado.

Segunda exposición “Universo Femenino”, de Olga Gandolfi

La Casa de la Cultura, Rodríguez esquina Belgrano, inauguró la exposición de la artista plástica tandilense Olga Gandolfi. La misma consta de 16 pinturas de importante tamaño y gran colorido. El título hace alusión a la temática que en esta oportunidad aborda su obra. La muestra permanecerá en la Casa de la Cultura hasta el 15 de septiembre.

Mercado de Pulgas

El Mercado de Pulgas San Juan Bosco funciona en la Plaza San Martín, Rivadavia y Monseñor De Andrea, y está abierto al público los días domingos y feriados desde las 10 de la mañana.

Leo Vinci, en la Galería Artemio

El destacado escultor argentino, Leo Vinci, exhibe por primera vez en la galería Artemio, Marconi 1101 (esquina 4 de Abril), un conjunto de obras -esculturas y pinturas- que, sin ser una antología, constituye un interesante recorrido de sus períodos más representativos.

Vinci propone la necesidad de indagar más allá de la forma y las materialidades en el espíritu de la obra. La figura guarda celosamente un mensaje debelador y nos introduce en el imaginario del artista.

RECOMENDADO DE EL ECO MULTIMEDIOS



“No Re-Matarás”

Hoy a las 20 en el Club de Teatro, Chacabuco 517, se estrena el Thriller psicológico “No Re-Matarás”. El teatro está por rematarse judicialmente y los actores trataran de evitarlo “a muerte”. Ellos no quieren irse de allí donde conviven con sus egos, alimentando sus vanidades y luchando por conseguir el papel protagónico.

La obra es interpretada por Gabriela Falivene, Silvia Maillo, Rosa Díaz, Chabela Coronel Ruiz, Evaristo Tapia y Leticia Pey, esta última también realizó la dramaturgia y dirección. La música original es de Santiago Calvaroso.

“Norma y Teté… Que casi no cuenta el cuento”

Hoy a las 20 en el Club de Teatro, Chacabuco 517, se estrena la nueva obra de Pepo Sanzano, “Norma y Teté… que casi no cuenta el cuento”. Actúa Marcos Casanova como Norma, el mismo Pepo en el rol de Teté y la dirección y puesta en escena de Alejandra Casanova.

La historia es la secuela de este matrimonio de casi 50 años de casado, que ahora debe pasar por el difícil y desopilante trámite para Teté… pasar por una operación de cálculos renales… “se me llenó de toscas la riñonada”. Momento ideal para que Norma que lo cuida, lo atormenta, lo apabulla, lo vapulea, lo pone contra las cuerdas. El preoperatorio, los estudios clínicos, los doctores, las enfermeras y un Teté acorralado defendiéndose como gato entre la leña.

Una hora y cuarto para reírnos sin parar y para identificarnos. Todo tamizado desde el humor que todo lo deforma y lo enaltece. Como para comprender que nada es tan grave si se puede contar.

—–

Espacio Incaa Unicén

Yrigoyen 662

Las entradas 2D tienen un valor de 40 pesos y 20 para jubilados y estudiantes. Las de 3D, 60 pesos y 30 para jubilados y estudiantes.

Hoy

18: Mi villano favorito 3

20: Mamá se fue de viaje

22: Mamá se fue de viaje

Lunes

18: Mi villano favorito 3

20: Mamá se fue de viaje

22: Mamá se fue de viaje

“Mi villano favorito 3”

Gru regresa cuando a Lucy, Margo, Edith, Agnes y los Minions en una nueva aventura. Para su sorpresa descubrirá que tiene un hermano gemelo perdido y mientras restablecen su relación fraternal un nuevo villano: Balthazar Bratt surgirá. Obsesionado con los años 80, donde este actor retirado, tuvo su pico de fama, se convertirá en el peor enemigo de Gru.

Dirección: Pierre Coffin y Kyle Balda.

Aventura, animación – ATP – 96min.

Doblada

“Mamá se fue de viaje”

Víctor y Vera Garbor llevan 20 años de casados y tienen cuatro hijos, Bruno, Lara, Tato y Luna. Absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia. Y allí comienzan los problemas.

Dirección: Ariel Winograd.

Intérpretes: Diego Peretti y Carla Peterson.

Comedia – ATP con leyenda – 99min.