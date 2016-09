Zulberti arregló y será el entrenador de Unión

Unión y Progreso será conducido por Carlos Zulberti en la temporada 2016/17 del Provincial de Clubes de básquetbol, que se pondrá en marcha el viernes 23 de este mes.

La entidad tricolor tuvo que recurrir a un entrenador que tenga al menos el nivel 3 de Eneba, respondiendo a una medida reglamentaria de la Federación provincial, organizadora del certamen.

Como Luciano Ponce cuenta con el nivel 2, en Villa Italia acudieron a Zulberti para que se haga cargo del equipo.

El “Loco” Zulberti, uno de los grandes símbolos de la historia del básquetbol de Independiente, volverá al nivel provincial después de casi diez años. Paralelamente, mantendrá el cargo de coordinador en Jorge Newbery.

El ciclo de Zulberti se iniciará mañana. Junto a él trabajará Luciano Ponce, ahora como asistente, mientras que Claudio Orbaiceta lo hará como preparador físico.

Unión regresará a la competencia de alcance provincial e integrará la zona Sur junto con el también tandilense Independiente; y con Pueblo Nuevo, Racing y El Fortín de Olavarría; Los Andes y Ateneo de Punta Alta; y Quilmes de Tres Arroyos.

Los ocho equipos jugarán todos contra todos a dos ruedas y los seis primeros clasificarán a la segunda fase arrastrando la mitad de los puntos.

En la siguiente etapa se formarán dos grupos -de tres elencos cada uno- y se disputarán seis fechas (con interzonales). En la zona Norte habrá otros tres grupos. Los dos primeros de cada zona (diez equipos) más los dos mejores terceros accederán a los play off. Los cuatro de mejor performance irán directamente a cuartos de final, mientras que del 5º al 12º disputarán los octavos de final (a partido único con localía para el mejor colocado). Los cuartos serán al mejor de tres juegos y sus ganadores accederán a un Final Four, cuyo formato aún no está definido.