Yamil Possi, el árbitro para el estreno de Santamarina

Yamil Possi fue designado para arbitrar el partido que jugarán Santamarina y Aldosivi de Mar del Plata, el próximo sábado, por la primera fecha de la B Nacional 2017/18. Comenzará a las 20.30 y se disputará en el estadio San Martín.

Ayer, el plantel aurinegro se entrenó en el predio Centenario y hoy hará lo propio desde las 10.

La programación y árbitros:

Viernes:

21.05: Los Andes vs. Deportivo Morón (Héctor Paletta).

21.30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Atlético de Rafaela (Ariel Suárez).

Sábado:

15.05: San Martín de Tucumán vs. Ferro Carril Oeste (Ramiro López).

15.30: Villa Dálmine vs. Boca Unidos de Corrientes (Nazareno Arasa) y Almagro vs. Brown de Adrogué (Luis Alvarez).

17: Estudiantes de San Luis vs. All Boys (Sebastián Ranciglio).

20.30: Santamarina vs. Aldosivi de Mar del Plata (Yamil Possi).

Domingo:

15: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Flandria (Gerardo Méndez Cedro).

15.35: Nueva Chicago vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (Pablo Dóvalo).

16: Instituto de Córdoba vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (Bruno Bocca).

Lunes:

21.05: Sarmiento de Junín vs. Quilmes (Mariano González).

Le corresponderá fecha libre a Agropecuario de Carlos Casares; y quedará postergado Deportivo Riestra vs. Mitre de Santiago del Estero, ya que ambos equipos terminaron sus campañas anteriores después que el resto. En el caso de Riestra, iniciará la temporada con un descuento de 20 puntos, por los incidentes de la final del Reducido de Primera B frente a Comunicaciones.