Werner ganó en el Súper TC2000 y Pernía fue tercero

El piloto Mariano Werner a bordo de un Peugeot se quedó hoy con la victoria en la carrera del Súper TC2000 que se llevó acabo en el autódromo “Eduardo Copello” de San Juan, en la décima fecha del campeonato automovilístico.

Junto con Werner compartieron el podio Facundo Ardusso, quien con un Renault Fluence se ubicó en la segunda posición, y Leonel Pernía que con un automóvil de la misma marca quedó en el tercer lugar.

Con la de hoy Werner sumó su séptima victoria en el Súper TC2000 y la que logró esta domingo le fue de gran utilidad para descontarle algunos puntos por el campeonato a Ardusso, ya que ahora son 19 las unidades que hay entre el Renault y el Peugeot en la tabla.

La carrera se inició con Damián Fineschi largando desde la pole en el Zonda, pero no le duró mucho la punta ya que Werner (largó a la par de Fineschi) logró apoderarse de la cima mientras que Ardusso también lo superó a Fineschi en la chicana y se ubicó segundo.

De inmediato Ardusso fue en búsqueda de quitarle la primera posición a Werner y con el correr de los giros el piloto del Renault Fluence intentaba, pero no podía llegar a la punta mientras que el de Peugeot se mantenía firme arriba.

Cuando se disputaba la tercera vuelta, Bernardo Llaver a bordo de un Chevrolet venía peleando la posición con Esteban Guerrieri, pero perdió el control de su Cruze e impacto contra su compañero de equipo, Agustín Canapino.

Ambos pilotos pudieron continuar en carrera, pero perdieron posiciones y tuvieron que volver a remontar mientras que en el giro 14 se produjo un muy fuerte golpe de Bruno Etman que provocó el ingreso del Auto de Seguridad .

Al relanzarse la competencia, Werner no le dio posibilidades a Ardusso de pelearle la primera colocación mientras que en el vigésimo primer giro Ardusso tocó de atrás a Werner y, si bien no hubo consecuencias graves, a ninguno de los dos les gustó la maniobra y por esta situación fue apercibido Ardusso.

Por su lado, Pernía seguía haciendo una gran carrera y logró apoderarse de la tercera posición en la vuelta 29 tras superar a Fineschi mientras que cuando faltaban pocas giros para el final Ardusso volvió a intentar pasar a Werner, pero sin éxito.

El campeonato quedó con Facundo Ardusso en la primera posición con 174 puntos mientras que en el segundo lugar se ubicó Werner con 155 y Leonel Pernía, que resultó tercero en El Zonda, también quedó en el puesto tres del certamen.

La próxima competencia del Súper TC2000 será el 26 de noviembre en General Roca, donde se disputará la undécima fecha del campeonato. NA