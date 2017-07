Velense y Unicén fueron los ganadores del domingo

Velense le ganó a Ferrocarril Sud, 3-0, y dio un gran paso para adjudicarse la zona Sur de la Unión Regional Deportiva, que tiene como premio la clasificación al torneo Mayor. El equipo dirigido por Nazareno Rebollo llegó al gol por intermedio de Mauro Ruiz Sánchez, Martín Maineri y Jorge Corrado, en el primer partido jugado ayer en el estadio San Martín.

Posteriormente, Unicén se impuso a Unión y Progreso, 2-1. Damián Salas anotó ambos tantos del vencedor y Gustavo Arozarena lo hizo para los tricolores. El equipo dirigido por Walter Cantero trepó a la segunda posición, a tres puntos de los de María Ignacia, con un partido más jugado.

A la novena fecha le quedó un solo encuentro pendiente, San Lorenzo vs. Botafogo. De jornadas anteriores, están aplazados Argentino vs. Velense, Villa Aguirre vs. Alumni (zona Sur) y Juventud Agraria vs. Sarmiento (grupo Norte). La intención es completar esos cotejos el próximo sábado.

La próxima



Para el sábado 15 sería programada la décima fecha. En la zona Sur, jugarán Loma Negra vs. Juarense, Villa Aguirre vs. Unión y Progreso, Unicén vs. Grupo Universitario, Independiente vs. Velense, Ferrocarril Sud vs. Argentino y Alumni vs. San José. En la Norte, lo harán Juventud Agraria vs. Excursionistas, Deportivo Tandil vs. San Lorenzo, Botafogo vs. Defensores de Ayacucho, Gimnasia vs. Ateneo Estrada y Sarmiento vs. Santamarina. Quedará libre Atlético Ayacucho, que en quinta y sexta jugará con Independiente Rojo.

POSICIONES

ZONA SUR

Pts. J G E P GF GC

Velense 19 8 6 1 1 17 9

Unicén 16 9 5 1 3 17 13

Grupo 15 9 4 3 2 15 9

Independiente 14 9 4 2 3 20 11

San José 14 9 4 2 3 12 10

Juarense 14 9 4 2 3 15 14

Ferrocarril Sud 13 9 3 4 2 12 9

Loma Negra 12 9 3 3 3 8 10

Villa Aguirre 9 8 2 3 3 10 11

Unión y Progreso 8 9 2 2 5 12 19

Argentino 7 8 2 1 5 9 14

Alumni 2 8 0 2 6 7 26

ZONA NORTE

Pts. J G E P GF GC

Gimnasia 18 8 5 3 0 20 9

Santamarina 17 8 5 2 1 18 11

Atl. Ayacucho 17 9 5 2 2 18 11

Dep. Tandil 13 8 3 4 1 13 10

Excursionistas 13 8 3 4 1 12 9

Sarmiento 12 8 3 3 2 14 12

Ateneo Estrada 12 8 4 0 4 11 10

Botafogo 8 7 2 2 3 14 15

Def. de Ayacucho 5 8 1 2 5 9 14

San Lorenzo 1 7 0 1 6 2 16

Juv. Agraria 1 7 0 1 6 3 20