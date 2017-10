Velense-Independiente, papelón y postergación

Velense e Independiente no jugaron el partido que estaba programado para disputarse ayer, ya que el club de María Ignacia no cumplió con el pedido para que hubiera efectivos policiales.

Con todos los protagonistas en el estadio Miguel Ochoa, los encargados de la seguridad nunca aparecieron y el partido no se jugó.

Setenta minutos después del horario programado (las 17) y ante la ausencia policial, el árbitro Marcos Altamiranda decidió la suspensión del encuentro.

Por Velense, habían firmado planilla Ignacio Inza, Ezequiel Saracho, Braian Ramil, Joel Pedersen, Leandro Narciandi, Santiago Fuentes, Claudio Fuentes, Jorge Corrado, Mauro Ruiz Sánchez, Tomás Inza, Leonel García y los suplentes Juan Thomas, Franco Ramírez, Mariano García, Kevin Fernández y Juan Rifé.

Del visitante, iban a ser titulares Pedro Triviño, Matías Gogna, Federico Avila, Matías Petersen, Agustín Olaechea, Mariano Disipio, Matías Parolari, Facundo Cortadi, Lucas Porta, Emanuel Heredia y Simón Safenreiter. Al banco irían Gonzalo Casas, Martín Camio, Nicolás Trasante, Joaquín Hernández y Juan Turri.

Tras el frustrado encuentro, la Liga Tandilense de Fútbol confirmó que Velense e Independiente deben jugar mañana desde las 21, en el estadio San Martín.

De acuerdo al resultado de mañana, quedará armado el cuadro de semifinales de la tercera fase.

Si pasa el equipo de María Ignacia, los choques serán Excursionistas vs. Unicén y Velense vs. Atlético Ayacucho. Si avanza el rojinegro, se medirán Excursionistas vs. Independiente y Atlético Ayacucho vs. Unicén.

Las síntesis

El detalle de los tres partidos que se jugaron por cuartos de final de la tercera fase:

UNICEN 3

Agustín Herrador, Genaro Rodríguez, Joaquín Thomas, Agustín Aguirre, Mariano Larragneguy, Juan Kwist, Julio Angelieri, Agustín Coldeira, Damián Salas, Valentín Depietri y Federico Pasarín. DT: Walter Cantero.

LOMA NEGRA 2

Cristian Bucci, Emiliano Baier, César Gómez, Lucas González, Eduardo Silva, Renzo Bonavetti, Lucio Acevedo, Jonatan Lobo, Luciano Miranda, Joaquín Elia y Carlos Verea. DT: Guillermo Núñez.

Cancha: estadio San Martín. Arbitro: Víctor González. Goles: Rodríguez, Thomas y Larragneguy (U); Miranda -2- (LN). Cambios: en Unicén: Esteban Bonarrigo por Juan Kwist, Javier Ferreiro por Pasarín y Facundo Pérez por Salas. En Loma Negra: Bautista Carreño por Lobo, Nicasio Elia por Miranda y Martín Contreras por Bonavetti.

ATLETICO AYACUCHO 1

Nicolás Martiarena, Alejandro Atela, Maximiliano Sauco, Tomás Aymo, Joaquín Ponce, Ignacio Lossino, Mariano Montalivet, Gonzalo Scandroli, Julián Aguirre, Juan P. Vicente y Damián Ríos. DT: Juan M. Gómez.

SANTAMARINA 0

Facundo Pérez, Julián Palmieri, Dardo F. Leiva, Gonzalo Arzubialde, Julián Márquez, Lucas Sánchez, Enzo Lamarche, Agustín Mazzola, Claudio Fuentes, Cristian Montecino y Thiago Beltrán. DT: Jorge Izquierdo.

Cancha: Atlético. Árbitro: Daniel Figueroa. Gol: Vicente (A). Cambios: en Atlético: Agustín Hermida por Scandroli y Juan Brogno por Ríos. En Santamarina: Nicolás Zabala por Montecino.

EXCURSIONISTAS 3

Pablo Calvo, Laureano Pereyra, Agustín Ferreyra, Julián García, Rodolfo Valerio, Diego Lecuona, Juan González, Leandro Oscar, Diego Pérez, Ramiro Arteagaveytía y Nicolás Gorosito. DT: Juan L. Moreno.

SARMIENTO 0

Diego Díaz, Fernando Viere, Marcos Martínez, Darío Palacios, Juan M. Ledesma, Nicolás De la Vega, Juan Pereyra, Luciano Lorenzo, Marcelo Pereyra, Joaquín Didío y Juan M. Santa Cruz. DT: Fernando Aguiar.

Cancha: Excursionistas. Arbitro: Diego Novelli. Goles: De la Vega -en contra-, L. Pereyra y Ruarte (E). Cambios: en Excursionistas: Lucas Ruarte por Arteagaveytía, Leandro López por Pérez y Nicolás Arhia por González. En Sarmiento: Adrián Roelofs por Palacios, Leonardo Fernández por Didío y Juan E. Santa Cruz por Lorenzo.