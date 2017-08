Velense extendió su gran momento en Ayacucho

Velense le ganó a Atlético Ayacucho, 1-0, como visitante, y empezó pisando fuerte en la segunda fase del torneo de la Unión Regional Deportiva.

El equipo de María Ignacia se impuso con gol convertido por Lucas Zabala, a los 12 minutos del segundo tiempo. Los dirigidos por Nazareno Rebollo fueron ganadores de zona en la primera fase, con lo cual tienen un lugar asegurado en el torneo Mayor.

El octogonal se había iniciado el jueves, con el triunfo de Independiente frente a Unicén, 2-0.

La primera fecha tendrá su otro partido hoy, con Loma Negra vs. Santamarina. Jugarán desde las 14 (6ta.) y 15.30 (1ra.).

Además, hubo actividad en el Repechaje, con los siguientes resultados y autores de goles:

ZONA A

ARGENTINO 2

Rafael Rímoli (2)

JUVENTUD AGRARIA 1

César Hernández

SARMIENTO 2

Luciano Lorenzo y Nicolás De la Vega

GRUPO UNIVERSITARIO 1

Agustín Lucio

-Hoy, jugarán Villa Aguirre vs. Defensores de Ayacucho (en La Movediza) y Botafogo vs. Alumni (en Botafogo), ambos desde las 15.30 y con preliminares a las 12 y 13.30.

ZONA B

DEPORTIVO TANDIL 2

Agustín García y Walter Cadillac

ATENEO ESTRADA 2

Pablo Laria y Joaquín Sayar

SAN JOSE 2

Jorge S. Gorozo (2)

FERROCARRIL SUD 1

Nicolás Auce

JUARENSE 1

Sebastián Cumar (en contra)

UNION Y PROGRESO 1

Sebastián Santellán

LIBRE: SAN LORENZO

La próxima

Por la segunda fecha de la segunda fase, jugarán Atlético Ayacucho vs. Loma Negra, Velense vs. Independiente, Unicén vs. Excursionistas y Gimnasia vs. Santamarina.

En la zona A del Repechaje, los cotejos serán Sarmiento vs. Villa Aguirre, Grupo vs. Argentino, Juventud Agraria vs. Botafogo y Alumni vs. Defensores de Ayacucho.

En el grupo B, se medirán Juarense vs. Deportivo Tandil, Unión y Progreso vs. San José y Ferrocarril Sud vs. San Lorenzo. Quedará libre Ateneo Estrada, que en 5ta. y 6ta. visitará a Independiente Rojo.