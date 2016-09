Velense e Independiente, dos grandes ganadores

Velense le ganó a Ferrocarril Sud, 1-0, y se trepó transitoriamente a la cima en la tabla general de la Unión Regional Deportiva, sitial que comparte con Unicén.

Por su parte, Independiente no falló en su visita a Defensores de Ayacucho, al que derrotó también por 1-0 para permanecer en una posición expectante de la tabla.

Quien no pudo mantener el paso ganador fue Santamarina, que cayó 1-3 frente a Defensores del Cerro. Uno de los goles del conjunto de Las Tunitas fue convertido por el paraguayo Diego Barrios Suárez, ex delantero del aurinegro en el torneo Argentino A.

En cambio, Juarense trepó con su goleada sobre Juventud Agraria de Rauch, 5-0, donde volvió a lucirse Luciano Silva, autor de un triplete.

La jornada se completará el martes, desde las 20, con el clásico Sarmiento vs. Atlético Ayacucho.

Los resultados y goleadores de ayer:

VILLA AGUIRRE 1

Emilio Galavert

UNICEN 2

Esteban Bonarrigo y Damián Salas

VELENSE 1

Lucas Zabala

FERROCARRIL SUD 0

SANTAMARINA 1

Nicolás Zabala

DEFENSORES DEL CERRO 3

Diego Barrios Suárez, Gonzalo Moreno y Marcelo Infesta

UNION Y PROGRESO 1

Ignacio Chifflet

ALUMNI 1

Tomás Díaz

SAN JOSE 1

Alejo Solimanto

LOMA NEGRA 0

EXCURSIONISTAS 0

GRUPO UNIVERSITARIO 1

Bernardo Deliso

DEF. DE AYACUCHO 0

INDEPENDIENTE 1

Federico Avila

ARGENTINO 3

Juan C. Riganti, Franco Madrid y Nahuel Britos

GIMNASIA Y ESGRIMA 1

Francisco Torres

JUARENSE 5

Luciano Silva (3), Roberto Milano y Marcos Conni

JUVENTUD AGRARIA 0

La próxima

En la fecha 18, jugarán Agraria vs. Argentino, Def. del Cerro vs. Juarense, Alumni vs. Ferro, Loma Negra vs. Botafogo, Grupo vs. San José, Independiente vs. Excursionistas, At. Ayacucho vs. Def. de Ayacucho, Estrada vs. Sarmiento, Gimnasia vs. Villa Aguirre y Santamarina vs. Velense.

Quedarán libres Unicén y Unión y Progreso, quienes en menores enfrentarán a Independiente Rojo y Deportivo Tandil respectivamente.

Incidentes

El partido que jugaban Santamarina y Defensores del Cerro, en sexta división, fue suspendido porque jugadores del equipo de Las Tunitas intentaron agredir al árbitro Gabriel Conforti. Fue en cancha de La Florida y por el mismo motivo quedó sin jugarse el cotejo de quinta.