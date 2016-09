Unión y Progreso participó en el Encuentro Regional de mini voley, en Las Flores.

La actividad se centró en el CEF número 6 de esa ciudad, donde se jugaron partidos en las modalidades 1 vs. 1, 2 vs. 2, 3 vs. 3 y 4 vs. 4.

Una nutrida delegación de la entidad de Villa Italia compartió con jugadoras de Las Flores, Pehuajó, Benito Juárez y Azul.