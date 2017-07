Unión Regional Deportiva: Velense y Gimnasia fueron los dos grandes ganadores

Velense y Gimnasia y Esgrima lograron victorias relevantes, en la novena fecha del torneo de la Unión Regional Deportiva, que se jugó parcialmente entre sábado y domingo.

Los dirigidos por Nazareno Rebollo se consolidaron en la cima de la zona Sur y se arriman a la clasificación para el Mayor, mientras que los de Fernando Aramburu saltaron a lo más alto del grupo Norte.

El resumen de la jornada, en la cual quedó postergado el partido que deben jugar los rauchenses San Lorenzo y Botafogo:

ZONA SUR

GRUPO UNIVERSITARIO 0

Jorge Viera, Mauricio Lucio, Enzo Guillenea, Lucas Peralta, Francisco Rivarola, Ezequiel García, Lautaro Echevarría, Facundo Manrique, Kevin Milan Romero, Maximiliano Corrado y Nicolás Bálsamo. DT: Sergio Toth.

INDEPENDIENTE 0

Gonzalo Casas, Mariano Disipio, Martín Camio, Matías Petersen, Rodrigo Baquero, Matías Gogna, Mariano Rodríguez, Agustín Olaechea, Juan Turri, Emanuel Heredia y Nicolás Trasante. DT: Gerardo Villar.

Cancha: La Movediza. Arbitro: Víctor González. Cambios: en Grupo: Carlos Urrutia por Corrado, Sebastián Noblías por Echevarría y Luciano Rubio por Milan Romero. En Independiente: Federico Avila por Olaechea, Pedro Triviño por Casas y Facundo Cortadi por Rodríguez.

SAN JOSE 2

Diego García, Juan Domínguez, Agustín Curcio, Facundo Solimanto, Lautaro Llano, Gaspar Saint Martin, José Vega, Nicolás Etchecoin, Agustín Bianchi, Joaquín Lunghi y Juan Mastronardi. DT: Matías Boulanger.

ARGENTINO 1

Jorge Lapenta, Mauro Ocampos, Nicolás Chazarreta, Emiliano Rodríguez, Juan Gamaleri, Facundo Gómez, Andrés Bonifasi, Rafael Rimoli, Augusto Mozo, Emmanuel Mansilla y Juan C. Riganti. DT: Juan A. Argüello.

Cancha: Gimnasia. Arbitro: Diego Novell. Goles: Llano y Vega (SJ); Riganti (A). Cambios: en San José: Jorge S. Gorozo por Bianchi y Claudio González por Vega. En Argentino: Emmanuel Pérez por Mozo, Carlos Darreta por Bonifasi y Sebastián Alzugaray por Rimoli.

JUARENSE 4

Gastón González, Martín Vidal, Roberto Milano, Fabricio Severo, Jesús Madrid, Darío Larrea, Nicolás Tolosa, Nahuel Britos, Kevin Rivero, Germán González y Nicolás Robledo. DT: Sergio Rulé.

VILLA AGUIRRE 2

Hugo Quintas, Néstor Rubilar, Juan Galbán, Federico Ducant, Federico Albert, Marcos Aberastegui, Emilio Galavert, Juan Sánchez, Diego Ordoqui, Damián Casalla y Gonzalo Moreno. DT: Mauricio Roldán.

Cancha: Juarense. Arbitro: Sebastián Quinteros. Goles: Britos, Germán González, Robledo y Ascensio (J); Aberastegui y Galavert (VA). Cambios: en Juarense: Martín Mendía por Severo, Facundo Ascensio por Robledo y Franco Zapata por Rivero. En Villa Aguirre: Juan Cerfoglia por Rubilar y Ariel Fernández por Ordoqui.

ALUMNI 1

Braian Lucero, Alan Mazzola, Lucas Correa, Federico Morales, Patricio Urreta, Damián Andrada, Tomás Aladro, Oscar Sosa, Raúl Daher, Augusto Gómez y Tomás Díaz. DT: Carlos Morales.

LOMA NEGRA 1

Cristian Bucci, Renzo Bonavetti, César Gómez, Juan Pueblas, Lucio Acevedo, Raúl Grondona, Joaquín Elia, Eduardo Silva, Oscar Constantin, Gonzalo Alvarez y Nicasio Elia. DT: Javier Sarmiento.

Cancha: Ferroviarios. Arbitro: Diego Albo. Goles: Daher (A) y Bucci (LN). Cambios: en Alumni: Emiliano Goitea por Urreta, Eric Reyes por Gómez y José De los Santos por Aladro. En Loma Negra: Luciano Miranda por Acevedo, Carlos Verea por Gómez y Jonatan Lobo por Silva.

VELENSE 3

Ignacio Inza, Santiago Fuentes, Joel Pedersen, Ezequiel Saracho, Leandro Narciandi, Claudio Fuentes, Tomás Inza, Jorge Corrado, Kevin Fernández, Mauro Ruiz Sánchez y Martín Maineri. DT: Nazareno Rebollo.

FERROCARRIL SUD 0

Ariel Pérez, Lautaro Colotti, Maximiliano Fernández, Germán Paz, Leonardo Fernández, Walter Alfonso, Agustín Vallejo, Gonzalo Herrera, Franco Reynoso, Nicolás Auce y Guillermo Ruiz. DT: Lucas Rodríguez.

Cancha: estadio San Martín. Arbitro: Marcos Altamiranda. Goles: Corrado, Ruiz Sánchez y Maineri (V). Cambios: en Velense: Franco Ramirez por Maineri, Leonel García por Narciandi y Franco Della Nina por Pedersen. En Ferro: Lucas Herrera por Vallejo y Néstor Díaz por Ruiz.

UNION Y PROGRESO 1

Martín Pogorzelski, Gustavo Arozarena, Gastón Caballero, Santiago Beltrán, Matías Arrospide, Fabricio Gómez, Ignacio Chifflet, Ezequiel Jaca, Sebastián Santellán, Mauricio Olaechea y Agustín Farías. DT: Cristian Bulacio.

UNICEN 2

Agustín Herrador, Joaquín Thomas, Julio Angelieri, Federico Sosa, Julián Salas, Agustín Aguirre, Juan Kwist, Agustín Coldeira, Damián Salas, Valentín Depietri y Esteban Bonarrigo. DT: Walter Cantero.

Cancha: estadio San Martín. Arbitro: Maximiliano Moreno. Goles: Arozarena (UyP); D. Salas -2- (U). Cambios: en Unión: Emiliano Flores por Olaechea, Patricio Santeramo por Santellán y Lautaro Rivas por Gómez. En Unicén: Mariano Larragneguy por Sosa, Federico Pasarín por Kwist y Facundo Pérez por Bonarrigo.

ZONA NORTE

SANTAMARINA 0

Lautaro Piñero, Lucas Sánchez, Julián Palmieri, Alejo Laurenz, Julián Márquez, Nicolás Allendes, Franco Rebollo, Agustín Mazzola, Marcos Alzueta, Cristian Montecino y Facundo Leiva. DT: Ignacio Alvarez Castillo.

ATENEO ESTRADA 1

Juan M. Colantuono, Sebastián González, Pablo Denaro, Lautaro Roldán, Juan C. Altube, Juan Tortorella, Joaquín Sayar, Daniel Coto, Jonatan Muriel, Martiniano Milloc y Julián Arrut. DT: Matías González.

Cancha: estadio San Martín. Arbitro: Franco Torres. Gol: Sayar (AE). Cambios: en Santamarina: Enzo Lamarche por Leiva y Claudio Fuentes por Márquez. En Estrada: Facundo Velazco por Roldán, Franco Olivares por Arrut y Maximiliano Ramírez por Muriel.

DEF. DE AYACUCHO 1

Marcos Torres, Alan Lezcano, Franco Videla, Facundo Reyes, Ezequiel Ramírez, Andrés Santillán, Pablo Liuzzi, Esteban Ocaño, Martín Scerbo, Juan P. Etcheverry y Juan P. Arrozeres. DT: Darío Piris Correia.

GIMNASIA Y ESGRIMA 3

José Cabrera, Emanuel Rodríguez, Marcos Funes, Carlos Gaudenzi, Facundo Ledesma, Franco Lunghi, Juan C. Mouhapé, Francisco Torres, Juan Barbeira, Brian Lajos y Emanuel Corrado. DT: Fernando Aramburu.

Cancha: Defensores. Arbitro: Ignacio Liuzzi. Goles: Etcheverry (D); Rodríguez, Torres y Benítez (GyE). Cambios: en Defensores: Santiago Ismael por Lezcano, Pablo Franzino por Ocaño y Santiago Jalil por Arrozeres. En Gimnasia: Marcos Gancedo por Ledesma, Valentino Benítez por Torres y Rubén Ojeda por Corrado.

SARMIENTO 2

Diego Díaz, Fernando Viere, Martín Santa Cruz, Luciano Lorenzo, Juan M. Ledesma, Luis Missón, Juan Pereyra, Alfredo Suárez, Marcelo Pereyra, Joaquín Didío y Esteban Santa Cruz. DT: Fernando Aguiar.

ATLETICO AYACUCHO 1

Nicolás Martiarena, Tomás Aymo, Maximiliano Sauco, Juan J. Jalil, Javier Vesce, Mauricio Vitral, Gastón Olavarrieta, Damián Ríos, Mariano Montalivet, Juan P. Vicente y Julián Aguirre. DT: Juan Gómez.

Cancha: estadio Barbieri. Arbitro: Daniel Figueroa. Goles: Didío y M. Pereyra (S); Ríos (AA). Cambios: en Sarmiento: Darío Palacios por Suárez, Joaquín Ríos por Didío y Lucas Macías por E. Santa Cruz. En Atlético: Sebastián Ezcurra por Sauco.

EXCURSIONISTAS 1

Pablo Calvo, Laureano Pereyra, Nicolás Arhia, Manuel Aguirre, Lucas Olagaray, Diego Lecuona, Juan C. Leonardo, Julián García, Ramiro Arteagaveytía, Mauricio Prado y Nicolás Gorosito. DT: Juan L. Moreno.

DEPORTIVO TANDIL 1

Alejandro Rodrigo, Agustín García, Oscar Curbetti, Ayrton Pecci, Gastón Romera, Juan Laxalde, Rodrigo Poncetta, Emmanuel Cadona, Luciano Trevolazavala, Gabriel Durruty y Franco Salinas. DT: Pablo Gilabert.

Cancha: Excursionistas. Arbitro: Rodrigo Alvarez. Goles: Pereyra (E) y Trevolazavala (DT). Cambios: en Excursionistas: Agustín Aguirre por Olagaray, Gastón Morales por Leonardo y Martín Alonso por Arteagaveytía. En Deportivo Tandil: Walter Cadillac por Trevolazavala, Darío Rizzardi por Poncetta y Alejandro Llanos por Salinas.

Lo que viene

La décima fecha de la URD sería programada para el sábado 14. Previamente, para el próximo fin de semana, está la intención de recuperar partidos pendientes. En primera división son Argentino vs. Velense, Villa Aguirre vs. Alumni (ambos en el grupo Sur); Juventud Agraria vs. Sarmiento y San Lorenzo vs. Botafogo (los dos en la zona Norte).

POSICIONES

ZONA SUR

Pts. J G E P GF GC

Velense 19 8 6 1 1 17 9

Unicén 16 9 5 1 3 17 13

Grupo 15 9 4 3 2 15 9

Independiente 14 9 4 2 3 20 11

San José 14 9 4 2 3 12 10

Juarense 14 9 4 2 3 15 14

Ferrocarril Sud 13 9 3 4 2 12 9

Loma Negra 12 9 3 3 3 8 10

Villa Aguirre 9 8 2 3 3 10 11

Unión y Progreso 8 9 2 2 5 12 19

Argentino 7 8 2 1 5 9 14

Alumni 2 8 0 2 6 7 26

ZONA NORTE

Pts. J G E P GF GC

Gimnasia 18 8 5 3 0 20 9

Santamarina 17 8 5 2 1 18 11

Atl. Ayacucho 17 9 5 2 2 18 11

Dep. Tandil 13 8 3 4 1 13 10

Excursionistas 13 8 3 4 1 12 9

Sarmiento 12 8 3 3 2 14 12

Ateneo Estrada 12 8 4 0 4 11 10

Botafogo 8 7 2 2 3 14 15

Def. de Ayacucho 5 8 1 2 5 9 14

San Lorenzo 1 7 0 1 6 2 16

Juv. Agraria 1 7 0 1 6 3 20