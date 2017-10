Unión Regional Deportiva: Se jugó una fecha que definió cosas importantes

La séptima fecha del segundo tramo de la Unión Regional Deportiva selló la clasificación de Excursionistas al torneo Federal C (por suma de primera y segunda fase). Además, Defensores de Ayacucho, Botafogo, Ferrocarril Sud, San José y San Lorenzo cerraron su participación por este año (Juventud Agraria lo hará al completar su partido con Alumni).

El resumen de la jornada:

SEGUNDA FASE

LOMA NEGRA 0

Matías Brest, Emiliano Baier, César Gómez, Juan Silva, Diego Restelli, Renzo Bonavetti, Juan Carreño, Jonatan Lobo, Luciano Miranda, Lucio Acevedo y Carlos Verea. DT: Guillermo Núñez.

VELENSE 0

Ignacio Inza, Ezequiel Saracho, Braian Ramil, Joel Pedersen, Leandro Narciandi, Franco Della Nina, Tomás Inza, Jorge Corrado, Kevin Fernández, Mauro Ruiz Sánchez y Lucas Zabala. DT: Carlos Olivares.

Cancha: Loma Negra. Arbitro: Maximiliano Moreno. Cambios: en Loma Negra: José Lareira por Gómez, Alejandro Arhia por Restelli y Julián De la Torre por Bonavetti. En Velense: Martín Maineri por Ruiz Sánchez y Mariano García por T. Inza.

UNICEN 1

Fermín Magnasco, Joaquín Thomas, Federico Sosa, Demis Marcos, Julián Salas, Emiliano Alarcón, Federico Pasarín, Agustín Coldeira, Néstor Ferreiro, Facundo Pérez y Esteban Bonarrigo. DT: Walter Cantero.

ATLETICO AYACUCHO 2

Gastón Arana, Tomás Aymo, Maximiliano Sauco, Juan J. Jalil, Joaquín Ponce, Juan Brogno, Gastón Olavarrieta, Damián Ríos, Mariano Montalivet, Juan P. Vicente y Julián Aguirre. DT: Juan M. Gómez.

Cancha: Excursionistas. Arbitro: Franco Torres. Goles: Thomas (U); Olavarrieta y Ríos (AA). Cambios: en Unicén: Rodrigo Méndez por Marcos, Damián Salas por Pérez y Paolo Tomeo por Bonarrigo. En Atlético: Juan P. Ledesma por Jalil, Gonzalo Scandroli por Olavarrieta y Lucio Esteberena por Aguirre.

SANTAMARINA 1

Facundo Pérez, Lucas Sánchez, Gonzalo Arzubialde, Alejo Laurenz, Julián Márquez, Agustín Jaureguiberry, Thiago Beltrán, Ignacio San Martín, Claudio Fuentes, Cristian Montecino y Dardo F. Leiva. DT: Jorge Izquierdo.

EXCURSIONISTAS 3

Mariano Baliño, Laureano Pereyra, Agustín Ferreyra, Julián García, Leandro López, Diego Lecuona, Juan González, Leandro Oscar, Diego Pérez Rivero, Ramiro Arteagaveytía y Nicolás Gorosito. DT: Juan L. Moreno.

Cancha: Gimnasia. Arbitro: Matías Picot. Goles: San Martín (S); Pérez Rivero -2- y Arteagaveytía (E). Cambios: en Santamarina: Tomás Allende por Leiva y Franco Martínez por Montecino. En Excursionistas: Lucas Ruarte por López, Martín Alonso por Pérez Rivero y Javier Fadón por Oscar.

GIMNASIA Y ESGRIMA 1

José Cabrera, Emmanuel Rodríguez, Javier Funes, Carlos Gaudenzi, Juan C. Mouhapé, Franco Lunghi, Marcos Gancedo, Marcos Funes, Juan Barbeira, Brian Lajos y Emanuel Corrado. DT: Alejandro Arbert.

INDEPENDIENTE 0

Tomás Pérez Pinto, Emiliano Cadona, Felipe Clemenceau, Facundo Cortadi, Agustín Olaechea, Federico Avila, Leandro Casco, Joaquín Hernández, Lucas Porta, Emmanuel Heredia y Matías Parolari. DT: Gerardo Villar.

Cancha: Gimnasia. Arbitro: Diego Albo. Gol: Corrado (GyE). Cambios: en Gimnasia: Francisco Torres por Gancedo, Valentino Benítez por Corrado y Rodrigo Elorriaga por M. Funes. En Independiente: Simón Safenreiter por Casco. Detalle: se jugó el viernes.

ZONA A DEL REPECHAJE

GRUPO UNIVERSITARIO 0

Jorge Viera, Luciano Rubio, Diego Argonz, José Catalán, Germán Iriart, Enzo Guillenea, Emiliano Russich, Nicolás Bálsamo, Manuel González Oliver, Lautaro Echevarría y Maximiliano Corrado. DT: Sergio Toth.

VILLA AGUIRRE 0

Hugo Quintas, Walter Bonachina, Juan Galbán, Federico Ducant, Sebastián Belsito, Cristian Cuviller, Federico Albert, Juan Sánchez, Gonzalo Franco, Damián Villar y Diego Ordoqui. DT: Mauricio Roldán.

Cancha: La Movediza. Arbitro: Martín Althabe. Cambios: en Grupo: Emiliano Lucio por Iriart, Rubén González por Echevarría y Ezequiel García por Russich. En Villa Aguirre: Gonzalo Moreno por Albert, Emilio Galavert por Ordoqui y Damián Casalla por Villar.

DEF. DE AYACUCHO 1

Marcos Torres, Exequiel Ramírez, Franco Videla, Alan Lezcano, Mariano Broggi, Pablo Casaux, José Ullúa, Pablo Liuzzi, Juan P. Etcheverry, Fabián Rodríguez y Juan P. Arrozeres. DT: Rubén D. Pires Correia.

BOTAFOGO 1

Nicolás Andrades, Kevin Loustanau, Franco Lamarche, José Arias, Lucas Achaga, Laureano De Acevedo, Francisco Lusarreta, Diego Ricardo, Matías Caballero, Jon Riela y Pablo Atucha. DT: Maximiliano Achaga.

Cancha: Defensores. Arbitro: Gonzalo López. Goles: Arrozeres (D) y Ricardo (B). Cambios: en Defensores: Alexander Bruno Franzino por Liuzzi, Facundo Reyes por Rodríguez y Agustín Peña por Ramírez. En Botafogo: Jesús Duhalde por De Acevedo, Matías Rattiguen por Lusarreta y Emanuel Lombardozzo por Atucha.

ALUMNI 1

Enzo Padín, Emiliano Ojeda, Jesús Morales, Federico Morales, Patricio Urreta, Alan Mazzola, Nahuel García, Oscar Sosa, Raúl Daher, Jonathan Argüello y Nicolás Sosa. DT: Emiliano Goitea.

ARGENTINO 0

Jorge Lapenta, Mauro Ocampos, Nicolás Chazarreta, Emiliano Rodríguez, Juan Gamaleri, Ayrton Frumboli, Rafael Rimoli, Andrés Bonifazi, Juan C. Riganti, Felipe Argüello y Emanuel Mansilla. DT: Oscar D’Annunzio.

Cancha: Ferroviarios. Arbitro: Diego Novelli. Gol: García (Al). Cambios: en Alumni: Facundo Ponce por F. Morales, José De los Santos por J. Morales y Augusto Gómez por Argüello. En Argentino: Sebastián Giles por Bonifazi, Adrián Arias por Rodríguez y Carlos Darreta por Mansilla.

JUVENTUD AGRARIA 1

Santiago Faccio, Francisco Alberro, Tadeo Bilbao, Leonardo Rabaynera, Federico Lazarte, Manuel Alcetegaray, Ezequiel Alcetegaray, Patricio Hernández, César Hernández, Diego Edén y Ariel López. DT: Maximiliano Rattiguen.

SARMIENTO 2

Diego Díaz, Fernando Viere, Marcos Martínez, Darío Palacios, Luciano Lorenzo, Nicolás De la Vega, Juan M. Santa Cruz, Juan E. Pereyra, Marcelo Pereyra, Joaquín Molina y Leonardo Fernández. DT: Fernando Aguiar.

Cancha: San Lorenzo. Arbitro: Ezequiel Quintana. Goles: De la Vega -2- (S); Lazarte (JA). Cambios: en Juventud Agraria: Eduardo Saavedra por P. Hernández, Matías Salerno por E. Alcetegaray y César Arévalo por Edén. En Sarmiento: Luis Missón por Lorenzo, Joaquín Ríos por J.E. Pereyra y Juan J. Pellizari por Fernández.

ZONA B DEL REPECHAJE

DEPORTIVO TANDIL 2

Miguel Olagaray, Alejandro Llanos, Javier Del Río, Maximiliano Lorea, Juan Cortijo, Oscar Curbetti, Emmanuel Cadona, Nahuel Gómez, Facundo Pellejero, Walter Cadillac y Gabriel Durruty. DT: Pablo Gilabert.

UNION Y PROGRESO 2

Ricardo M. Pogorzelski, Gustavo Arozarena, Lautaro Rivas, Santiago Beltrán, Matías Arrospide, Marcos Guarrochena, Ezequiel Jaca, Jorge M. Luque, Andrés Farías, Sebastián Santellán e Ignacio Chifflet. DT: Luis Roselli.

Cancha: Unión. Arbitro: Sebastián Quinteros. Goles: Del Río -2- (DT); Arrospide y Canzani (UyP). Cambios: en Deportivo: Ayrton Pecci por Llanos, Luciano Trevolazavala por Pellejero y Enzo Tolosa por Gómez. En Unión: Emiliano Flores por Farías y Alan Canzani por Chifflet.

ATENEO ESTRADA 5

Juan M. Colantuono, Sebastián González, Joan F. Olivares, Pablo Denaro, Daniel Coto, Manuel Balbuena, Joaquín Sayar, Juan Tortorella, Pablo Laria, Martiniano Milloc y Ulises Colavita. DT: Matías González.

SAN LORENZO 1

Ignacio Padin, Facundo Lippo, Franco Díaz, Luciano Maldonado, Agustín Islas, Gonzalo Orellano, Maximiliano Krauel, Octavio Martínez, Joaquín Acosta, Emiliano Guevara y Maximiliano Roldán. DT: Daniel Padin.

Cancha: estadio Barbieri. Arbitro: Daniel Figueroa. Goles: Laria -2-, Milloc -2- y Arrut (AE); Krauel (SL). Cambios: en Estrada: Lautaro Roldán por Denaro, Julián Arrut por Colavita y Patricio Cordonnier por Milloc. En San Lorenzo: Rodrigo Benítez por Islas, Diego Green por Martínez y Lucas Barragán por Guevara.

FERROCARRIL SUD 2

Matías Cumler, Joaquín Harispe, Maximiliano Fernández, Germán Paz, Lucas Vallejo, Lautaro Colotti, Juan Elgadale, Gustavo Ruiz, Franco Reynoso, Nicolás Auce y Gonzalo Herrera. DT: Lucas Rodríguez.

JUARENSE 1

Gastón González, Facundo Victoria, Darío Larrea, Fabricio Severo, Guillermo Cardoso, Joaquín Elizalde, Franco Zapata, Jesús Madrid, Luciano Silva, Facundo Ascencio y Carlos Robledo. DT: Sergio Rulé.

Cancha: Ferro. Arbitro: Víctor González. Goles: Auce -2- (F); Robledo (J). Cambios: en Ferro: Jerónimo Pose por Vallejo, Néstor Díaz por Elgadale y Gabriel Curcio por Fernández. En Juarense: Mario Elias por Silva, Germán González por Zapata y Nicolás Borri por Larrea.

LIBRE: SAN JOSE

Así seguirá

El partido que jugarán Juventud Agraria y Alumni (jueves a las 20.30, en el San Martín), pendiente de la cuarta fecha, cerrará el segundo tramo de la URD. Si ganan los juarenses habrán conseguido la clasificación a la tercera fase, ya que desplazarían a Villa Aguirre gracias al resultado directo entre ambos (2-1, en la tercera jornada).

La tercera fase (play off) contendrá los enfrentamientos Excursionistas vs. Villa Aguirre o Alumni, Velense vs. Estrada, Atlético Ayacucho vs. Argentino, Unicén vs. Juarense, Loma Negra vs. Unión, Santamarina vs. Deportivo Tandil, Gimnasia vs. Sarmiento e Independiente vs. Grupo (adelantado, mientras que el resto irá entre domingo y lunes). Será a partido único, y en caso de empate habrá definición con tiros desde el punto del penal.

POSICIONES

SEGUNDA FASE

Pts. J G E P GF GC

Excursionistas 19 7 6 1 0 17 5

Velense 11 7 3 2 2 14 17

At. Ayacucho 11 7 3 2 2 13 12

Unicén 10 7 3 1 3 13 11

Loma Negra 10 7 2 4 1 11 9

Santamarina 7 7 2 1 4 8 16

Independiente 5 7 1 2 4 9 11

Gimnasia 4 7 1 1 5 8 12

ZONA A DEL REPECHAJE

Pts. J G E P GF GC

Sarmiento 17 7 5 2 0 12 4

Grupo 16 7 5 1 1 13 4

Argentino 10 7 3 1 3 12 8

Villa Aguirre 9 7 2 3 2 12 10

Def. de Ayacucho 8 7 2 2 3 7 12

Alumni 6 6 2 0 4 5 11

Botafogo 4 7 1 4 2 8 10

Juv. Agraria 1 6 0 1 5 6 16

-A Botafogo se le restaron 3 puntos.

ZONA B DEL REPECHAJE

Pts. J G E P GF GC

Dep. Tandil 10 6 2 4 0 12 9

Unión 10 6 2 4 0 8 6

Juarense 9 6 2 3 1 12 5

Estrada 8 6 2 2 2 10 7

Ferro 8 6 2 2 2 8 7

San José 7 6 1 4 1 6 7

San Lorenzo 1 6 0 1 5 3 18