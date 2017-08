Unión Regional Deportiva: Independiente goleó en el inicio de la fecha

En el cotejo que abrió la decimoprimera fecha del torneo de primera división de la Unión Regional Deportiva, Independiente goleó ayer como visitante a Argentino de Benito Juárez por 3-0.

Simón Safenreiter, Facundo Franceschetti y Lucas Porta anotaron los goles para el conjunto dirigido por Gerardo Villar, que adelantó su compromiso por tener que presentarse el domingo en Mar del Plata por el torneo Federal B (ante Kimberley).

Con esta victoria, Independiente quedó en soledad en la tercera posición de la zona Sur, cuyo primer puesto ya quedó en manos de Velense, el primer clasificado para el Mayor.



El resto

Entre mañana y el domingo se disputarán los otros diez partidos de la undécima fecha, última de la primera fase, de la Unión Regional Deportiva.

Por la zona Sur, mañana jugarán Velense vs. Unicén, Unión y Progreso vs. Loma Negra, Juarense vs. Alumni y San José vs. Ferrocarril Sud. Mientras que el domingo lo harán Grupo Universitario vs. Villa Aguirre.

En tanto, por la zona Norte, los partidos de mañana son: Ateneo Estrada vs. Botafogo, Defensores de Ayacucho vs. Deportivo Tandil, San Lorenzo vs. Juventud Agraria, Excursionistas vs. Atlético Ayacucho y Santamarina vs. Gimnasia.

Todos los encuentros comenzarán a las 15.30.

POSICIONES-ZONA SUR

Pts. J G E P GF GC

Velense 23 10 7 2 1 19 10

Unicén 19 10 6 1 3 21 13

Independiente 18 11 5 3 3 24 12

Grupo 15 10 4 3 3 15 13

Loma Negra 15 10 4 3 3 11 11

Ferrocarril Sud 14 10 3 5 2 14 11

Juarense 14 10 4 2 4 16 17

San José 14 10 4 2 4 13 14

Villa Aguirre 13 10 3 4 3 13 12

Unión y Progreso 8 10 2 2 6 12 21

Argentino 8 11 2 2 7 11 20

Alumni 6 10 1 3 6 12 28