Unión quiere recuperarse en su visita a Bahía Blanca

Unión y Progreso se medirá esta noche con Estrella, en Bahía Blanca, buscando su primera victoria en el certamen fuera de Tandil. El cotejo comenzará a las 21, con arbitraje de Noel Leguizamón (Mar del Plata) y Guillermo Goizueta (Tres Arroyos), y marcará la chance de recuperarse de su última caída, ante Los Indios, en Junín, para el elenco que conduce Carlos Zulberti. Tras las dos primeras victorias en el torneo, en el clásico ante Independiente y quitándole el invicto a Sarmiento de Coronel Suárez, en Villa Italia, Unión tuvo una dura caída el viernes pasado y necesita un resultado positivo para terminar de la mejor forma la primera fase.

ESTRELLA

Alan Pan

Mariano Morando

Mariano Trellini

Lahuel Silva

León Beresovsky

DT: Claudio Queti

Federico Silveyra

Nahuel Jerez

Facundo Grutzky

Gastón González

Juan P. Trapote

DT: Carlos Zulberti

Estadio: Estrella

Arbitros: Noel Leguizamón (Mar del Plata y Guillermo Goizueta (Tres Arroyos).

Hora: 21.

El resto de la fecha:

El restante encuentro de la zona 1 se jugará desde las 21.30, en Olavarría, entre Racing y Sarmiento (Coronel Suárez).

En el resto de las zonas la programación es la siguiente:

Zona 2: Hogar Social (Berisso) vs. Los Indios; Ciudad de Saladillo vs Juventud Unida (Cañuelas) (arbitraje de los tandilenses Carlos Merchan y Julio Villacorta).

Zona 3: Regatas (San Nicolás) vs. Somisa Basquet (San Nicolás); Ciudad de Campana vs Sportivo Pilar; Astillero Río Santiago (Ensenada) vs. Atenas (La Plata) (Interzonal).

Zona 4: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Independiente (Zárate); CADU Oro (Zárate) vs. Colón de Chivilcoy.