Unión e Independiente vuelven de cara al clásico

Unión y Progreso e Independiente, representantes tandilenses en el Provincial de Clubes de básquetbol, retomarán hoy los entrenamientos tras tener libre el fin de semana.

Serán para ambos días especiales y suma expectativa, dado que el viernes reeditarán el clásico, enfrentándose desde las 21.30 en Villa Italia.

Por el lado de los tricolores, se producirá el regreso del escolta Mariano Novara, ausente en la última fecha por cuestiones personales.

Unión viene de derrotar el viernes en Punta Alta a Ateneo, hilvanando su tercera victoria consecutiva. Mientras que Independiente sufrió, el mismo día, una apretada caída en su visita a El Fortín de Olavarría.

El choque entre sendos representantes tandilenses en la competencia representará, además de la puja por prevalecer en una confrontación de alta tradición, el duelo por la punta del triangular de la zona Sur que ambos integran junto a Ateneo. El ganador en Villa Italia se quedarán con el sitio de privilegio, dado que los rojinegros aventajan por media unidad a los tricolores.

Anticipadas

Desde hoy estarán a la venta las entradas para el clásico del viernes en Villa Italia. Quienes quieren conseguirlas, podrán acercarse por la tarde a la sede de Unión y Progreso. También se pueden reservar llamando al 154-602822 (“Pope” Bautista).

El Provincial, al día

Resultados

Zona A

Ateneo de Punta Alta 63-Unión y Progreso 82

Interzonal A-B

El Fortín de Olavarría 88-Independiente 84

Zona B

Los Andes de Punta Alta 74-Racing de Olavarría 90

Zona C

Los Indios de Junín 87-Somisa de San Nicolás 91

Gimnasia de Pergamino 73-Central Oro de Zárate 72

Zona D

Regatas de San Nicolás 63-Derqui de Pilar 71

Ciudad de Campana 91-Juventud Unida de Cañuelas 60

Zona E

Independiente de Zárate 78-Atenas de La Plata 71

Lobos Athletic Club 80-Ciudad de Saladillo 64

Posiciones

Zona A

Independiente 12, Unión y Progreso 11, 5 y Ateneo 8,5

Zona B

Racing 11, El Fortín 10,5 y Los Andes 9

Zona C

Somisa 13, Gimnasia 11, Los Indios 10 y Central Oro 8,5

Zona D

Derqui 13, Ciudad 11, Regatas 10,5 y Juventud Unida 8,5

Zona E

Independiente (Z) 11, Lobos Athletic Club 10 y Atenas 10 y Ciudad 9,5

Próxima fecha



Zona A

Unión y Progreso vs. Independiente

Interzonal A-B

Racing vs. Ateneo

Zona B

El Fortín vs. Los Andes

Zona C

Los Indios vs. Gimnasia

Somisa vs. Central Oro

Zona D

Regatas vs. Ciudad

Derqui vs. Juventud Unida

Zona E

Atenas vs. Ciudad

Lobos Athletic Club vs. Independiente (Z)