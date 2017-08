Uncas logró una valiosa victoria frente a Argentino

Uncas venía padeciendo su irregularidad en el Regional Pampeano B, pero ayer concretó su mejor actuación en el torneo y se llevó una merecida victoria sobre Argentino de Bahía Blanca, uno de los candidatos al título. Los aurinegros se impusieron por 25-11, en el marco de la novena fecha del certamen. En un campo complicado, con algunas zonas inundadas, y con un fuerte viento, Uncas tuvo la virtud de arriesgar y animarse a jugar, a pesar de que las condiciones aconsejaban los contrario. Tras un mejor comienzo de Argentino, que con viento a favor se posicionó en campo rival y abrió el marcador con un penal de Juan Cantarelli. El local reaccionó, emparejó el tanteador con el pie de Nicolás Sorbi, y comenzó a dominar el desarrollo. Hubo una muy buena tarea de los forwards, aguantando a un pack que quería imponer su potencia física, y a partir de line, con un trabajo impecable de Andrés Munarriz, tuvo una buena plataforma para atacar. Los bahienses habían sacado ventaja otra vez con un penal de Cantarelli, y Uncas respondió en gran forma. Sorbi jugó un penal rápido e inició una jugada de varias fases que terminó con el medio scrum sirviéndole el try a Munarriz.

Uncas no se conformó, siguió tomando mejores decisiones, con la conducción de un Sorbi inspirado, y a los 32 minutos, nuevamente encontró continuidad en el ataque. Lautaro Dieguez aguantó un par de tackles y llegó la habilitación para Gabriel Komañski, que llegó al try. Argentino se complicó con su indisciplina, y en pocos minutos se quedó en inferioridad por las amarillas a Agustín Marra e Imanol Zelaya. Y justo antes del cierre del primer tiempo llegó el tercer try, después de que Juan Presa sorprendiera poniendo un buen kick a espaldas de la defensa, que el juvenil Ignacio Borione aprovechó después por la punta izquierda. La segunda parte fue diferente. Argentino salió a tratar de torcer el desarrollo y pudo poner en aprietos al local con sus ataques pegados a las formaciones. Sin embargo, Uncas se plantó bien en defensa, bancando los ataques incisivos pero previsibles, y el resto lo hizo con la inteligencia de Sorbi, que utilizó el pie con acierto para sacarle presión a su equipo y poner el juego en campo contrario.

Los aurinegros tuvieron alguna chance de estirar la ventaja, pero fallaron en los metros finales, aunque Sorbi aportó un penal para el 25-6 parcial. Del otro lado, Argentino tuvo su premio a tanta insistencia y logró descontar con un try de Juan Manuel Morán.

SINTESIS

UNCAS 25

Juan Presa, Diego Confalonieri y Mariano Mangudo; Luciano Dalla Valle y Cristian Garegnani; Nicolás Rodríguez, Ramiro Bruni y Andrés Munarriz; Nicolás Sorbi y Lautaro Dieguez; Franco Huarte, Mateo Mores, Gabriel Komañski e Ignacio Borione; Tomás Alvarez. ARGENTINO 11

Franco Mele, Bruno Marconi y Alvaro Cacciali; Enrique Lombardi y Nicolás Burgos; Agustín Marra, Emilio Tellarini e Imanol Zelaya; Pedro Selvarolo y Juan Macagno; Juan Cantarelli, Luca Macagno, Facundo Marra y Guido Marconi; Guillermo Vila.

Cancha: Uncas. Arbitro: Matías Beccaria. Tantos: PT: 10′ penal de Cantarelli (A), 12′ penal de Sorbi (U), 20′ penal de Cantarelli (A), 22′ try de Munarriz convertido por Sorbi (U), 32′ try de Komañski (U), y 39′ try de Borione (U). ST: 10′ penal de Sorbi (U), y 34 try de Morán (A). Ingresaron: en Uncas, Esteban Domínguez, Joaquín Beneitez, Roberto Garijo, Guillermo Simi, Matías Badone y Nathanael Algañaraz. En Argentino, Juan Manuel Morán, Genaro De Robbio, Jonathan Humoffe, Franco Coletto, Danilo Daher, Tomás Dore, Franco Biancucci y Andrés Andre. Amarillas: Marra (A), Zelaya (A) y Bruni (U).

Regional Pampeano A: Por las intensas lluvias, que dejaron en malas condiciones la cancha de Los Cardos, se suspendió el duelo de los verdes ante Comercial. Lo mismo sucedió con el partido que debían sostener Universitario de Mar del Plata y San Ignacio. Ambos encuentros se jugarán el sábado 9 de septiembre. Los que sí jugaron sus compromisos fueron los punteros del torneo, que no sin esfuerzo conservaron el primer puesto. Sporting venció en Bahía Blanca a Universitario, por 34-24, mientras que Mar del Plata Club se impuso como local ante Sportiva, por 24-7. Resultados: Regional Pampeano A: Mar del Plata Club 24 vs. Sportiva 7 Universitario BB 24 vs. Sporting 34 Universitario vs. San Ignacio (Suspendido) Los Cardos vs. Comercial (Suspendido)

Próxima fecha:

Sportiva vs. Sporting San Ignacio vs. Mar del Plata Club Los Cardos vs. Universitario BB Comercial vs. Universitario MdP

Regional Pampeano B: El Nacional 59 vs. Pueyrredón 24 Uncas 25 vs. Argentino 11

Regional Pampeano M17: Sportiva 17 vs. Universitario 17 Santa Rosa 68 vs. Los Miuras 15 Sporting 36 vs. Coronel Suárez 29 Racing (C) 12 vs. Argentino 36 Gimnasia de Pergamino 10 vs. Mar del Plata 33

Regional Pampeano M19: Sportiva 12 vs. Universitario 28 Universitario BB 22 vs. Los Miuras 13 Sporting 53 vs. El Nacional 0 Racing (C) 17 vs. Argentino 31 Gimnasia de Pergamino 7 vs. Mar del Plata 54 Imágenes MDQ

Copa de Oro: Mar del Plata 53 vs. Unión del Sur 10 (Intermedia) Mar del Plata 26 vs. Unión del Sur 12 (Primera)