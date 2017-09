Una docena de ilusiones para la selección nacional

Doce tandilenses participarán de una prueba organizada por la Asociación del Fútbol Argentino, a realizarse hoy y mañana, con miras a la conformación de seleccionados nacionales en distintas categorías.

Será en Santa Teresita, adonde se trasladará hoy por la mañana una delegación encabezada por Miguel Cenoz, presidente de la Liga Tandilense de Fútbol.

Las jugadoras de Tandil son Rocío Pérez, Romina Núñez, Lucila Barreto, Tamara Hardie (mayores); Camila Merlos, Milagros Robert, Melina Castro, Serena Pedersen (Sub 20); Ana Prado, Giovanna Varales, Martina More y Fiamma Ulvedal (Sub 17). Junto a ellas, el seleccionador local Mauricio Sequeira y el preparador físico Ezequiel Barroso Basualdo.

Decenas de futbolistas de la provincia de Buenos Aires serán observadas por Carlos Borrello, entrenador del seleccionado argentino; y su ayudante Analía Hirmbruchner.