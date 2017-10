Un Independiente lejano a su mejor versión se vio superado por el puntero

Independiente encadenó anoche su tercera derrota consecutiva en el Provincial de Clubes de básquetbol, cayendo por 75-68 ante Sarmiento de Coronel Suárez, en el polideportivo Duggan Martignoni por la quinta fecha de la zona 1.

Los rojinegros perdieron en su reducto tras alrededor de un año y medio, luego de haberlo hecho por vez anterior en su último juego de la temporada 2015/16, a manos de Somisa de San Nicolás.

Su magra eficacia, combinada con algunas desatenciones defensivas fueron las aristas salientes de una producción deficitaria del dueño de casa, que tuvo frente a sí a un respetable equipo que mantuvo su condición de invicto, hilvanando su quinto triunfo en fila.

Claramente, un punto de inflexión se dio en el tramo final del segundo cuarto. Independiente tuvo trece minutos en los que impuso condiciones. Dilascio manejó los hilos con sapiencia y anotó con frecuencia para liderar una ofensiva armoniosa, bien secundado por Gutkin, uno de los integrantes de la llamativa formación inicial que colocó Aquino (a cargo del equipo ante la ausencia de Nicolás Rusconi).

Sarmiento no encontraba facilidades para dañar en la pintura y tenía vedado el tiro de tres puntos, con lo cual el aporte de Sterz (16 puntos en la primera mitad) fue su único sustento para mantenerse en juego.

Con un par de bombazos de Andrizzi, el local llegó a despegarse a doce (28-16) en el arranque del segundo capítulo,

en el cual la visita pasó 3’30” sin anotar.

Fue ése el inicio de la debacle para los tandilenses. Tras fallar en sus primeros intentos, Pablo Rodríguez encestó dos triples, con lo cual se erigió en un ladero de lujo para Sterz.

Del otro lado, Independiente comenzó a volverse dubitativo y resultó increíble que Sarmiento se fuera arriba al entretiempo (36-37) cuando poco antes era maniatado por su adversario.

El rojinegro volvió renovado del vestuario. Con triples de Leandro Mateo y el juvenil Yarza volvió a comandar. Sin embargo, volvería a ser presa de su irregularidad ante un rival que nunca se desesperó y se mantuvo agazapado esperando su oportunidad. Rodríguez aprovechó la temperatura de su diestra para clavar otros dos triples y Krenz siguió siendo influyente.

El último descanso llegó en un marco de paridad (54-56), tras largos pasajes de desprolijidad, con un trámite cada vez más desdibujado. Sarmiento goleó primero con un parcial de 9-2 que le dio una luz tranquilizadora. Poco después llegó a su máxima del juego (58-68), lo cual indujo a los locales a sumergirse en un océano de dudas, apresuramientos y malas decisiones, un combo fatal ante un equipo frío y preciso a la hora de aplicarle el golpe de gracia.

Por el ganador, tomó la posta Ferraro, de brillante último cuarto. Pidiéndole más a su defensa, Independiente ensayó su última reacción pero no le alcanzó. No estuvo fino desde la línea de tiros libres ni a la hora de ejecutar en el perímetro, con lo cual terminó resignándose a un nuevo sinsabor, en el marco de un momento de su campaña que, si bien no amerita dramatismos, enciende las alarmas.

INDEPENDIENTE 68-SARMIENTO 75

Santiago Dilascio (x) 14

Lautaro Lanusse 8

Valerio Andrizzi 8

Matías Gutkin 7

Jonathan Carabajal6

Leandro Mateo 7

Juan I. Mateo 7

Alvaro Yarza 3

Juan I. Ilero 0

Emmanuel Hartstock 8

DT: Juan R. Aquino

Joaquín Tuero 4

Iván Krenz 16

Maximiliano Sterz 17

Pablo Rodríguez 14

Guillermo Schwindt 2

Juan I. Ferraro 20

Carlos Verdechia 2

DT: Mauro Richotti

Cancha: Independiente.

Arbitros: Alejandro Ramallo (Bahía Blanca) y Eduardo Ferreyra (Bahía Blanca).

Parciales: 23-16, 36-37 y 54-56.



POSICIONES

ZONA 1

PTS J G P

Sarmiento 10 5 5 0

Racing 8 5 3 2

Independiente 7 5 2 3

Estrella 6 4 2 2

Unión y Progreso 5 5 0 5

Hoy: 20: Hogar Social vs. Estrella

PROXIMA FECHA

Independiente vs. Unión y Progreso

Racing vs. Estrella

Juv. Unida vs. Sarmiento