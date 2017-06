Triunfo de Necochea, que pasó a semifinales

La selección necochense de básquetbol, dirigida por el tandilense Nicolás Rusconi, se clasificó ayer para las semifinales del Provincial de Mayores que se disputa en Olavarría, al vencer a Pergamino por 85-73 en cancha de San Martín de Sierras Bayas.

Hoy, ante el anfitrión, buscará un lugar en la final de mañana.

El tandilense Ignacio Zulberti aportó 13 puntos en 20 minutos, llegando desde el banco.

Mientras que el base de Independiente, Emmanuel Hartstock (titular), fue el máximo goleador de su equipo con 16, los mismos que Francisco Rasio y Manuel Fontana, de los pergaminenses.

SINTESIS

PERGAMINO 73

Rodolfo Torregrossa 11, Maximiliano Ríos 10, Sebastián Castro 6, Laureano Tortonesi 14 y Manuel Fontana 16 (f.i.) Juan D. Sahud 0 y Francisco Rasio 16. DT: Hugo Crusat.

NECOCHEA 85

Federico Silveyra 7, Emmanuel Hartstock 16, Juan Ignacio Mateo 6, Emiliano Basabe 10 y Leandro Mateo 15 (f.i.) Nicolás Lorenzo 12, Ignacio Zulberti 13, Julián Roumec 5, Manuel Luna 0 y Mauro Cerone 1. DT: Nicolás Rusconi.

Cancha: San Martín (Sierras Bayas).

Arbitros: Sebastián Giannino y Leonardo Corzo.

Parciales: 22-20, 37-45 y 54-58.

Otros resultados

-La Plata 81-Chivilcoy 88.

-Olavarría 70-Bahía Blanca 79.

Hoy

Cancha de Pueblo Nuevo:

10.30: La Plata vs. Pergamino (por el 5º puesto).

Cancha de Estudiantes:

18: Bahía Blanca vs. Chivilcoy (semifinal).

20: Necochea vs. Olavarría (semifinal).

POSICIONES-ZONA 1

PTS J G P

Bahía Blanca 6 3 3 0

Olavarría 5 3 2 1

Pergamino 3 3 0 3

POSICIONES-ZONA 2

PTS J G P

Necochea 5 3 2 1

Chivilcoy 4 3 1 2

La Plata 4 3 1 2