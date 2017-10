Tres partidos decisivos, en la etapa más atractiva

Con tres partidos de primera división, seguirá hoy el torneo de la Unión Regional Deportiva.

La programación establece que se enfrenten Excursionistas vs. Sarmiento de Ayacucho (16, en barrio Palermo); Atlético Ayacucho vs. Santamarina (16.30, en cancha de Atlético) y Unicén vs. Loma Negra (20, en el estadio San Martín).

El otro partido de cuartos de final de la tercera fase se completará el lunes desde las 17, entre Velense e Independiente. Empataban 1-1 el jueves, cuando se suspendió por lluvia.

Además, hubo variantes en la ya de por sí desprolija programación para el resto de las categorías. La de quinta y sexta división quedó de la siguiente manera:

Hoy, cancha de La Movediza:

Grupo Universitario vs. Juarense, 12.30 (6ta.).

Hoy, cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Independiente, 14.30 (6ta.).

Hoy, predio Centenario de Santamarina:

Santamarina vs. Velense, 12.30 (6ta.).

Hoy, cancha de Defensores de Ayacucho:

Defensores de Ayacucho vs. Unicén, 15.30 (6ta.).

Hoy, cancha de Juarense:

Juarense vs. Argentino, 16.30 (5ta.).

Mañana, cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Defensores de Ayacucho, 18 (5ta.).

Lunes, cancha de Independiente:

Independiente vs. Sarmiento de Ayacucho, 20 (5ta.).

Martes, estadio San Martín:

Grupo Universitario vs. Independiente Rojo, 20 (5ta.).