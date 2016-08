Tras otra fecha, la URD está más pareja que nunca

El empate de Villa Aguirre, 2-2 con Ateneo Estrada de Ayacucho tras estar en desventaja de dos goles, le permitió al equipo de la zona norte de la ciudad darle alcance a Atlético Ayacucho en la punta de la general.

Con siete fechas por jugarse en la etapa regular del torneo, son varios los equipos que aspiran a quedar en la posición de privilegio. Quien lo logre al cabo de las 23 jornadas, se clasificará finalista de la temporada y se asegurará un lugar en el torneo Federal C 2018.

El resumen de lo ocurrido entre viernes y sábado pasados:

INDEPENDIENTE 1

Hugo Quintas, Sebastián González, Gerardo Krüger, Braian Montero, Rodrigo Baquero, Martín Camio, Nicolás Gorosito, Camilo Fernández, Federico Avila, Manuel Valle y Tomás Bargas. DT: Gerardo Villar.

SARMIENTO 0

Vicente Albarengo, Luis Misson, Jonathan Pereyra, Joaquín Ríos, Juan M. Ledesma, Juan J. Jalil, Juan P. Ledesma, Darío Palacios, Nicolás Barrutia, Juan Pereyra y Juan Esteban Santa Cruz. DT: Mariano Enfadaque.

Cancha: Independiente. Arbitro: Maximiliano Moreno. Gol: Valle (I). Cambios: en Independiente: Lucas Fuentes por Montero y Tomás Sasiaín por Valle. En Sarmiento: Héctor Méndez por Ríos y Héctor Aguirre por Palacios. Expulsados: Juan Pereyra, Juan M. Ledesma, Jonathan Pereyra y Méndez (S).

LOMA NEGRA 1

Cristian Bucci, Oscar Ramírez, César Gómez, Juan Silva, Matías Bramajo, Emiliano Moreira, Joaquín Elia, Eduardo Silva, Gonzalo Alvarez, Luciano Miranda y Nicasio Elia. DT: Javier Sarmiento.

EXCURSIONISTAS 0

Martín Gonnet, Agustín Ferreyra, Leandro López, Manuel Aguirre, Diego Lecuona, Agustín Aguirre, Leandro Escudero, Leonardo Fernández, Julián García, Agustín Aguirre y Ramiro Arteagaveytía. DT: Juan L. Moreno.

Cancha: Loma Negra. Arbitro: Paulo Latú. Gol: Miranda (LN). Cambios: en Loma Negra: Maximiliano Correa por J. Elia y Luciano Gerez por Miranda. En Excursionistas: César Escobar por Lecuona, Federico Ducant por García y Sebastián Donvito por A. Aguirre (número 10). Expulsado: J. Silva (LN).

UNICEN 6

Ariel Pérez, Víctor Conqueiro, Julio Angelieri, Lucas Ajuria, Mariano Larragneguy, Martín Rivarola, Juan Kwist, Gonzalo Fernández, Damián Salas, Gastón Morales y Esteban Bonarrigo. DT: Walter Cantero.

ARGENTINO 0

Gabriel Arista, Rafael Rímoli, Emiliano Rodríguez, Héctor Morello, Juan Gamaleri, Federico Morales, Sergio Sabatino, Carlos Darreta, Nicolás Binderup, Franco Madrid y Juan C. Riganti. DT: Oscar D’Anunzio.

Cancha: Excursionistas. Arbitro: Sebastián Quinteros. Goles: Angelieri, Larragneguy, Rivarola, Salas -2- y Figueroa (U). Cambios: en Unicén: Agustín Coldeira por Conqueiro, Manuel Figueroa por Morales y Alberto Bálsamo por Salas. En Argentino: Juan Arias por Morello, Nahuel Britos por Sabatino y Sergio Andrada por Binderup. Expulsado: Rodríguez (A).

DEFENSORES DEL CERRO 0

Martín Pogorzelski, Sebastián Gorozo, Axel Romero, Jonatan Ruarte, Diego Rodríguez, Emilio Peralta, Gonzalo Moreno, Franco Salinas, Diego Barrios Suárez, Roberto Carabajal y Roque G. Cadona. DT: Alberto Pinto.

VELENSE 2

Ignacio Inza, Ezequiel Saracho, Braian Ramil, Franco Ramírez, Leandro Narciandi, Franco Della Nina, Tomás Inza, Leonel García, Martín Maineri, Kevin Fernández y Lucas Zabala. DT: Nazareno Rebollo.

Cancha: estadio San Martín. Arbitro: Matías Picot. Goles: Zabala -2- (V). Cambios: en Defensores del Cerro: José García por Salinas, Leandro González por Romero y Darío Esponda por Peralta. En Velense: Fernando Ullua por Fernández, Nicolás Luján por T. Inza y Joel Pedersen por Maineri. Expulsado: García (DdC).

GIMNASIA Y ESGRIMA 0

Gonzalo Núñez, Juan M. Flores, Javier Funes, Santiago Martínez Castelli, Leandro Buccella, Dardo Anechini, Francisco Torres, Facundo Rivero, Matías Yosia, Sebastián Belsito y Gonzalo Fernández. DT: Claudio Danderfer.

JUARENSE 2

Gastón González, Martín Vidal, Roberto Milano, Fabricio Severo, Jesús Madrid, Facundo Berón, Nicolás Tolosa, Franco Zapata, Luciano Silva, Germán González y Gerónimo Montero. DT: Sergio Rulé.

Cancha: Gimnasia. Arbitro: Víctor González. Goles: Berón y Silva (J). Cambios: en Gimnasia: Marcos Gancedo por Rivero y Ezequiel Arrospide por Torres. En Juarense: Nicolás Borri por Tolosa, Julio Milano por Germán González y Martín Mendía por Zapata.

FERROCARRIL SUD 4

Alejandro Rodrigo, Emiliano Aranda, Maximiliano Fernández, Francisco Villanueva, Matías Southwell, Marcos Aberastegui, Germán Paz, Luciano Sequeira, Franco Reynoso, Gonzalo Franco y Gonzalo Herrera. DT: Oscar López.

UNION Y PROGRESO 1

Nicolás Giaconi, Diego Guerendiain, Gastón Caballero, César Arrúa, Ezequiel Jaca, Sebastián Cumar, Mauro Rossi, Nicolás Manga, Edgar Cumar, Ignacio Chifflet y Martín Luque. DT: Luciano Bustos.

Cancha: Ferro. Arbitro: Emanuel Mazzoni. Goles: Aranda, Aberastegui, Reynoso y Pradal (F); Chifflet (UyP). Cambios: en Ferro: Martín Pradal por Sequeira, Nicolás Auce por Franco y Gustavo Ruiz por Reynoso. En Unión: Juan Rossi por Arrúa y Emanuel Cuvillier por S. Cumar.

ATENEO ESTRADA 2

Matías Correa, José Giardini, Fernando Villaverde, Agustín Díaz, Juan C. Altube, Santiago Culós, Ulises Colavita, Gastón Acevedo, Maximiliano Villaverde, Isaías Rico y Juan Martín Santa Cruz. DT: Matías González.

VILLA AGUIRRE 2

Pedro I. Triviño, Santiago Beltrán, Juan M. Galbán, Emiliano Cadona, Agustín Olaechea, Walter Bonachina, Esteban Gallego, Emanuel Heredia, Jorge Weimann, Leandro Casco y Rodrigo Quintas. DT: Mauricio Roldán.

Cancha: estadio Barbieri. Arbitro: Marcelo Casco. Goles: Colavita y M. Villaverde (AE); Bonachina y Galabert (VA). Cambios: en Estrada: Alan Canzani por Rico. En Villa Aguirre: Federico Astorgano por Heredia y Emilio Galabert por Cadona.

GRUPO UNIVERSITARIO 2

Jorge Viera, Mauricio Lucio, Alejo Risso, Juan Rubio, Rodrigo Pérez, Raúl Grondona, Tomás Vallarino, Maximiliano Corrado, Bernardo Deliso, Carlos Urrutia y Ezequiel García. DT: Sergio Toth.

DEF. DE AYACUCHO 1

Agustín Tormo, Alan Lezcano, Bruno Arca, José Ullua, Exequiel Ramírez, Andrés Santillán, Martín Scerbo, Santiago Ismael, Juan P. Etcheverry, Mariano Broggi y Fabián Rodríguez. DT: Marcos Torres.

Cancha: La Movediza. Arbitro: Rodrigo Alvarez. Goles: Deliso y Santellán (GU); Rodríguez (DdA). Cambios: en Grupo: Pablo Santellán por García y Lautaro Echeverría por Pérez. En Defensores: Pablo Liuzzi por Ismael, Martiniano Milloc por Etcheverry y Juan Tortorella por Broggi.

JUVENTUD AGRARIA 1

Pablo Harkes, Oscar Echenique, Kevin Loustanau, Iván Lasarte, Matías Salerno, Manuel Alcetegaray, Juan Coria, Diego Eden, Emanuel Pedernera, Luciano Vela y Ezequiel Rabaynera. DT: Maximiliano Rattiguen y Alfredo Lorea.

SANTAMARINA 3

Lautaro Piñero, Julián Palmieri, Lucas Sánchez, Nahuel Arramón, Julián E. Márquez, Jeremías Llanos, Leonel Martens, Matías Kabalín, Nicolás Zabala, Franco Martínez y Enzo Lamarche. DT: Silvio Río.

Cancha: Botafogo. Arbitro: Ezequiel Quintana. Goles: Rabaynera (JA); Martens -2- y Lamarche (S). Cambios: en Juventud Agraria: Javier Caram por Eden, Diego Peñalba por Coria y Francisco Signorelli por Vela. En Santamarina: Joaquín Thomas por Arramón, Agustín Mazzola por Márquez y Mateo Favre por Martínez. Expulsado: Lamarche (S).

ALUMNI 2

Enzo Padín, Emiliano Ojeda, Jonathan Argüello, Emanuel Arias, Patricio Urreta, Ariel Cancina, Eric Reyes, Emiliano Goitea, Raúl Daher, Adrián Arias y Emanuel Pérez. DT: Jorge Illia.

BOTAFOGO 1

Francisco Cirigliano, Matías Caballero, Juan Ignacio Acuña, José Lavallén, Federico Lazarte, Luciano Gómez, Francisco Lamarette, Nicolás Lezcano, Cristian Zelaya, Jon Riela y Lucas Achaga. DT: Maximiliano Achaga.

Cancha: Alumni. Arbitro: Gregorio Saravia. Goles: Ojeda y Daher (A); Zelaya (B).

La próxima

La 17ma. fecha del campeonato de la URD, en primera división, tendrá los partidos Sarmiento vs. Atlético Ayacucho, Unión y Progreso vs. Alumni, Velense vs. Ferrocarril Sud, Argentino vs. Gimnasia y Esgrima, Defensores de Ayacucho vs. Independiente, Juarense vs. Juventud Agraria, Santamarina vs. Defensores del Cerro, Villa Aguirre vs. Unicén, San José vs. Loma Negra y Excursionistas vs. Grupo Universitario. Habrá descanso para Botafogo y Ateneo Estrada.