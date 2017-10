Todo listo para el comienzo del Intercolegial de Talleres

Mañana se pondrá en marcha el torneo Intercolegial del club Talleres, en las canchas de Alsina 635. La fase de grupos también incluirá cotejos que se jugarán el domingo y el lunes.

La programación para mañana:

8.30 (3º): Con Fe y al Tobillo (T2) vs. Finoli Finoli (Normal).

8.30 (3º): Drink Team FC (T2) vs. Mala Mía JR (MR).

8.30 (4º): Los Safados (SAFA) vs. Las Leyendas del Sanjo (SJ).

9 (3º): Animales Fútbol Club (Comercio) vs. Mañana te digo (T2).

9 (3º): Tercer Tiempo (T2) vs. Los Amigos del Pela (Sábato).

9 (4º) Los Rayos (SJ) vs. Nuestra Tierra.

9.30 (4º/5º): Cornes y Vulcano (SAFA) vs. Los Comadrejas (EB).

9.30 (3º): Kapanu (SI) vs. Barsinlona (T2).

9.30 (4º): El Rejunte (SI) vs. Los Safados (SAFA).

10 (4º/5º): Tu Vieja (SI) vs. Los Guerreros (ESB4).

10 (4º/5º): TQ (Normal) vs. Ecotoko (SAFA).

10 (4º): Los Adelsitos Fútbol Club (SJ) vs. Nuestra Tierra.

10.30 (4º/5º): Real Suciedad (T2) vs. Coca JR (Poli).

10.30 (4º/5º): PMC (T2) VS. Qatar (M7).

10.30 (4º): Las Leyendas del Sanjo (SJ) vs. El Rejunte (SI).

11 (4º/5º): Los Comadrejas (EB) vs. Ecotoko (SAFA).

11 (4º/5º): Cornes y Vulcano (SAFA) vs. Tu Vieja (SI).

11 (4º): Los Rayos (SJ) vs. Los Adelsitos Fútbol Club (SJ).

11.30 (4º/5º): Real Suciedad (T2) vs. PMC (T2).

11.30 (4º/5º): Coca JR (Poli) vs. Qatar (M7).

11.30 (4º): Las Leyendas del Sanjo (SJ) vs. Los Safados (SAFA).

12 (4º/5º): TQ (Normal) vs. Los Guerreros (ESB4)

12 (4º/5º). Los Comadrejas (EB) vs. Tu Vieja (SI).

12 (fem): Las Panteras (SAFA) vs. Las Tremendas (NT).

12.30 (4º/5º): Real Suciedad (T2) vs. Qatar (M7).

12.30 (4º/5º): PMC (T2) vs. Coca JR (Poli).

12.30 (4º): Los Safados (SAFA) vs. El Rejunte (SI).

13 (4º/5º): Cornes y Vulcano (SAFA) vs. TQ (Normal).

13 (4º/5º): Ecotoko (SAFA) vs. Los Guerreros (ESB4).

13.30 (4º): El Rejunte (SI) vs. Las Leyendas del Sanjo (SJ).

14 (4º): La Furia Goleadora (SD) vs. Nuestra Tierra.