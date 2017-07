Terna marplatense para Independiente

Una terna arbitral de la Liga Marplatense de Fútbol será la encargada de dirigir el partido entre Independiente y Argentinos de 25 de Mayo, que se jugará el próximo domingo por la tercera fecha del torneo Federal B.

Juan Cruz Pampin será el juez principal, con Manuel Debrina y Carlos Gerez como asistentes.

El encuentro se disputará en el estadio San Martín, desde las 15.

La programación de la tercera fecha en la zona B de la región Bonaerense Pampeana Sur se cumplirá totalmente el domingo, con estos horarios y árbitros:

15: Kimberley de Mar del Plata vs. Norberto De la Riestra, Enuel Marchesini (Chascomús).

15: El Porvenir de San Clemente del Tuyú vs. Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Pablo Equisito (Dolores).

15.30: Racing de Balcarce vs. Ferro Carril Roca de Las Flores, Marcelo Sanz (Mar del Plata).

15.30: El León de General Madariaga vs. Independiente de San Cayetano, Lucas Gualdieri (Ayacucho).

Tandilenses



Una terna de árbitros de Tandil controlará el partido entre Ferro Carril Sud de Olavarría y Tiro Federal de Bahía Blanca, por la zona A de la región Bonaerense Pampeana Sur, el sábado desde las 16. La encabezará Víctor González, con Diego Novelli y Maximiliano Moreno como asistentes.