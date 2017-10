Tandil jugará mañana el partido de ida con La Plata

Mañana, el seleccionado de clase 2002 de la Liga Tandilense de Fútbol jugará el partido de ida frente al de La Plata, en cuartos de final del torneo organizado por la Unión de Ligas del Centro, Este y Oeste de la provincia de Buenos Aires (Ceoba).

El cotejo fue programado para las 20 y se jugará en el estadio San Martín. La revancha, en la capital provincial, será programada para el sábado próximo.

Tandil ganó sus cuatro partidos en la zona que integró con Las Flores (victorias 2-0 y 1-0) y Saladillo (2-1 y 7-1). Por su parte, La Plata obtuvo siete puntos en su grupo, donde tuvo como rivales a Lobos (0-0 y 2-1) y Chascomús (1-2 y 3-1).

Los demás enfrentamientos de cuartos de final serán Pehuajó vs. 25 de Mayo, Lobos vs. Bolívar y Ayacucho vs. Necochea.

Femenino

También La Plata será rival de Tandil en el Provincial de fútbol femenino. El choque de ida se jugará el próximo sábado y la vuelta, el 29 o 30 de este mes, en el estadio San Martín.