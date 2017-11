Tandil Golf Club festejó su 83er. aniversario

El fin de semana se jugó el premio Uzcudun en el 83er. aniversario de Tandil Golf Club. Fue a 36 hoyos medal play por categorías.

Resultaron ganadores Luciano Farina en caballeros 0 a 9, Esteban Carletti en 10 a 16, Juan Cruz Repetto en 17 a 24, Mariano Freije en 25 a 36, Flavia Herrera Vegas en damas 0 a 18 y Belén Ceriani en damas 19 a 36 de handicap.

Además, se registró un hoyo en uno en el 14. Fue de Julio Goti, quien era acompañado en la línea de juego por Repetto, Freije y Juan Clemente Jauretche.

Próximos torneos



Mañana: Segunda fecha ranking de los viernes para mayores, 9 hoyos medal play.

Sábado y domingo: premio Rindes y Cultivos 2017 a 36 hoyos medal play por categorías: caballeros 0 a 12, 13 a 24 y 25 a 36, damas 0 a 36, premios especiales al mejor score neto del torneo, a los mejores 18 hoyos y approach para damas y caballeros.

Premio Uzcudun 2017

Caballeros +3-9

1º Luciano Farina 137

2º Martín Olaviaga 141

3º Octavio Meli 143

4º Rodrigo Rotonda 145

4º Ramiro Michelini 145

6º Leandro Venacio 147

6º Oscar Jensen 147

8º Daniel Fernández 151

9º Hernán Cagnoli 152

Caballeros 10-16

1º Esteban Carletti 138

1º Sebastián Duringer 138

3º Francisco Gutiérrez 141

3º Nicolás Fairbairn 141

5º Osvaldo Dadiego 142

6º Juan C. Jauretche 143

7º Manuel Paz 145

8º Alfredo Sfilio 147

8º Martín Herrera Vegas 147

10º Enrique Farina 148

10º Julio Goti 148

12º Nicolás Di Rito 149

12º Eduardo Mato 149

12º Fernando Alvarez de Toledo 149

15º Martín Prioletto 152

16º Rafael Herrera Vegas 153

Caballeros 17-24

1º Juan C. Repetto 137

2º Julio C. Arellano 138

2º Enrique Da Costa 138

4º Carlos Vivoli 140

4º Martín Pereyra Iraola 140

6º Edgardo Castro 141

7º Lautaro Cerone 143

8º Pedro Luro de Anchorena 149

8º Gabriel Larregain 149

10º Raúl Fernández 152

10º Martín Santamarina 152

12º Juan C. Sanguinetti 153

12º Jorge Pérez 153

Caballeros 25-36

1º Mariano Freije 130

2º Ricardo Mauhourat 132

3º Francisco Robles Moyano 133

4º Néstor Molina 174

Damas 0-18

1º Flavia Herrera Vegas 149

2º Angela Aristrain 152

3º Adriana Métola 154

Damas 19-36

1º María B. Ceriani 148

2º Claudia Ripani 151

3º María S. Melfi 152

3º Beatriz García 152

5º Paula Mon 155

6º Mónica Rodríguez 156

7º Beatriz López Vilaclara 160

8º María E. Conde 164

9º Alsina Casaux 171