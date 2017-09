Se reanuda la cuarta fecha de la Unión Regional Deportiva

Tendrá su continuidad esta noche la cuarta fecha de la segunda fase del torneo de fútbol primera división que organiza la Unión Regional Deportiva.

Será con el encuentro que sostendrán, desde las 20.30 en cancha de Independiente, Unión y Progreso y Ateneo Estrada de Ayacucho.

La mencionada jornada tuvo la disputa de dos de sus encuentros: Independiente 1-Loma Negra 1 y Sarmiento de Ayacucho 0-Botafogo de Rauch 0.

La continuidad estará dada entre mañana y el domingo. El siguiente es el cronograma completo, incluyéndose los cotejos de quinta y sexta división:

Segunda fase:

Mañana

Cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Gimnasia y Esgrima; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Atlético Ayacucho:

Atlético Ayacucho vs. Excursionistas; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Velense:

Velense vs. Santamarina; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona A del Repechaje:

Mañana

Cancha de La Movediza:

Grupo Universitario vs. Defensores de Ayacucho; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Alumni; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Domingo

Cancha de Ferroviarios de Juárez:

Argentino vs. Villa Aguirre; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Zona B del Repechaje:

Hoy

Cancha de Independiente:

Unión y Progreso vs. Ateneo Estrada; 20.30 (1ra.).

Mañana

Cancha de Unión y Progreso:

Unión y Progreso vs. Ateneo Estrada; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).

Cancha de Gimnasia:

San José vs. Deportivo Tandil; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Domingo

Cancha de Juarense:

Juarense vs. San Lorenzo; 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

POSICIONES

SEGUNDA FASE

Pts. J G E P GF GC

Excursionistas 9 3 3 0 0 8 0

Loma Negra 8 4 2 2 0 7 4

Independiente 5 4 1 2 1 8 7

At. Ayacucho 4 3 1 1 1 5 5

Velense 4 3 1 1 1 4 9

Unicén 3 3 1 0 2 4 3

Santamarina 1 3 0 1 2 1 7

Gimnasia 1 3 0 1 2 2 4

ZONA A DEL REPECHAJE

Pts. J G E P GF GC

Sarmiento 10 4 3 1 0 5 1

Grupo 6 3 2 0 1 5 2

Def. de Ayacucho 6 3 2 0 1 5 3

Botafogo 5 4 1 2 1 4 2

Villa Aguirre 3 3 1 0 2 3 3

Alumni 3 3 1 0 2 3 6

Argentino 3 3 1 0 2 2 5

Juv. Agraria 1 3 0 1 2 3 6

ZONA B DEL REPECHAJE

Pts. J G E P GF GC

Unión 5 3 1 2 0 4 3

San José 5 3 1 2 0 3 2

Ferro 4 3 1 1 1 4 3

Juarense 3 3 0 3 0 3 3

Dep. Tandil 2 2 0 2 0 4 4

Estrada 2 2 0 2 0 3 3

San Lorenzo 0 2 0 0 2 1 4