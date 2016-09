Se jugó la cuarta fecha por el Clausura del maxi

Entre el viernes y el sábado se disputaron los cinco encuentros correspondientes a la cuarta fecha del torneo Clausura de maxi básquetbol, en sus dos divisionales.

El siguiente es el detalle:

MAXI

PACIFICO 65

Frosinini 8, Flores 0, Chiacchio 12, Magnasco 4, Olivares 0, Sciarrotta 13, Yarza 10 y Villa 18.

LIBERTAD 52

Díaz 15, Zarini 0, Devanno 2, Galucci 4, Barsola 3, Aguerre 16, Molina 6 y D. Iturrioz 6.

DEFENSA TANDIL 51

Tucker 22, Olesen 8, García 0, Satostegui 0, Giatti 13 y Pérez 8.

ITALIANO 46

Claire 4, Rodríguez 0, Carballo 10, Villar 0, Serrano 12, Cortés 18, Alonso 2 y Arrillaga 0.

PRE MAXI

OLIMPIA 42

G. Sosa 9, Urdampilleta 6, Panuncio 6, Pasty 3, Mongialavori 0, Cevedio 10, Zulberti 2, Solazzi 0 y Franzoni 6.

REGATAS 33

Toletti 3, Artola 5, Cattini 8, Szumpich 2, Aiello 6, Villarreal 7, Vacarezza 0, Rusconi 2 y P. Sosa 0.

ESTUDIANTES 55

Estradé 0, Gaiada 10, Gómez 14, Ambinder 2, Amasino 7, Vitale 11, Ferros Marina 9 y Lester 2.

ATENAS 48

Vecino 0, Capristo 8, Gallardo 7, Janices 10, Salvarezza 0, Aguerre 6, Bruera 0, Oliver 0, Schonfeld 9, Ghibaudo 8 y Liverotti 0.

FERRO 43

Vouilloz 16, Saborido 0, J. Quaranta 8, Aguerre 2, Rielo 4, Lazarte 6 y T. Quaranta 7.

OBRAS 35

Romera 2, Sigampa 13, Franqueira 0, Frechero 16, Wieser 4, Tumini 0, Irigaray 0, Gallo 0, Ordoñez 0 y López 0.

POSICIONES-MAXI

PTS J G P

CEF 42 6 3 3 0

Italiano 5 3 2 1

Libertad 5 4 1 3

Pacífico 4 3 1 2

Defensa Tandil 4 3 1 2

POSICIONES-PRE MAXI

PTS J G P

Olimpia 7 4 3 1

Atenas 7 4 3 1

Estudiantes 6 4 2 2

Ferro 6 4 2 2

Regatas 5 4 1 3

Obras 5 4 1 3

PROXIMA FECHA

Maxi

Viernes

Cancha de Jorge Newbery:

21.15: CEF 42 vs. Italiano.

Sábado

Cancha de Unión y Progreso:

15: Defensa vs. Pacífico

Pre maxi

Sábado

Cancha de Unión y Progreso:

16.30: Atenas vs. Ferro

18: Obras vs. Olimpia

19.30: Regatas vs. Estudiantes