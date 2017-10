Se disputó en El Valle la Copa Luis Hansson

Se disputó el El Valle de Tandil la segunda edición de la Copa Luis Hansson, organizada por la peña que lleva su nombre. La modalidad fue medal play por categorías para damas y caballeros a 36 hoyos y también clasificatoria para el campeonato del club, que la próxima semana disputará los match eliminatorios que determinarán a los campeones del 2017. Los destacados fueron Stefano Salvatti, en scratch, Mariano Parasuco, en 0 a 9; Ramiro Cobo (10 a 16), Daniel Boyne (17 a 24), y Darío Pardo (25 a 36). En damas la única categoría quedó para Elena Alvarez.

Scratch:

1° Stefano Salvati 145

2° Mariano Parasuco Forturella 154

3° Eduardo Hansson 156

4° Germán Darío Sfilio 160

5° Miguel Arana Lanús 161

6° Ignacio Funaro 162

6° Mariano Segonds 162

8° Hernán Cagnoli 166

9° Marcelo Venere 170

10° José Luis Conforti 171

11° Claudio Alberto Papuccio 179

12° Sergio Palencia 192

De 0 a 9:

1° Stefano Salvati 143

2° Mariano Parasuco Forturella 144

3° Eduardo Hansson 146

4° Germán Darío Sfilio 148

4° Hernán Cagnoli 148

4° Mariano Segonds 148

7° Miguel Arana Lanús 153

7° José Luis Conforti 153

9° Marcelo Venere 154

9° Ignacio Funaro 154

11° Claudio Alberto Papuccio 165

12° Sergio Palencia 174

De 10 a 16:

1° Ramiro Cobo 135

2° Ariel Cuvillier 140

3° Hernán Salvi 141

3° Juan Claudio Favre 141

3° Carlos Quillehauquy 141

6° Julián Jarque 143

7° Sergio Roberto Barreto 145

8° Nicolás Parasuco 147

9° Pablo Viali 148

9° Tomás Michelli 148

11° Luciano Wenceslao Fernández 149

12° César Raúl López 152

13° Enrique Marin 157

14° Javier Lejarreta 158

15° Juan Cuthill 160

De 17 a 24:

1° Daniel Boyne 145

2° Gastón Greco 148

2° Leonardo Bepmale 148

4° Marcos Paskvan 149

5° Daniel Enrique Ferreras 151

6° Mariano Martínez Vázquez 153

7° Norman Robles 158

De 25 a 36:

1° Darío Pardo 127

2° Jorge Tornatore 144

2° Walter Armani 144

4° Guillermo Zubeldía 147

5° José Armando Keimel 150

Damas:

1° Elena Alvarez 141

2° Liliana Mace de Casenave 151

3° Marina Matte 157

4° Gabriela Parada 163

5° Ignacia Sarasola 168

6° Beatriz García de Peñalva 169

7° Laura Cheves 173

Los match para definir los campeones del club serán los siguientes:

Scratch:

Stefano Salvati vs. Miguel Arana

Mariano Parasucco vs. Germán Sfilio

De 0 a 9:

Mariano Segonds vs. Sergio Palencia

José Luis Conforti vs. Ignacio Funaro

De 10 a 16:

Ramiro Cobo vs. Nicolás Parasuco

Juan Favre vs. Carlos Quilleahuquy

Hernan Salvi vs. Julián Jarque

Gaston Cuviller vs. Sergio Barreto

De 17 a 24:

Daniel Boyne (directo a semifinales)

Marcos Paskvan vs. Mariano Martínez

Leonardo Bepmale vs. Norman Robles

Gaston Greco (directo a semifinales)

De 25 a 36:

Darío Pardo, Walter Armani y Jorge Tornatore (directo a semifinales)

Guillermo Zubeldia vs. José Keimel

Damas:

Elena Alvarez vs. Laura Cheves