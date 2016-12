Se disputó el cuarto torneo por equipos Sierras de Tandil, poniéndose en juego el premio Club Rivadavia y Tandil Sports.

La actividad tuvo lugar en el mencionado club, situado en Perón 1346, comprendiendo las categorías libres y sub 15.

Participaron representativos de General La Madrid, Sierras Bayas, Balcarce, Azul y Tandil.

En libres, la victoria le correspondió a La Madrid; en senior se impuso el Centro de Jubilados Barrios General Belgrano (Tandil); La Madrid S16 prevaleció en sub 16; mientras que Uthgra Tandil lo hizo en sub 12 y en sub 10.

Las posiciones finales en libres fueron:

1° General La Madrid (Gerardo Santopietro, Marcos Surgen y Matías Heth) con 9 puntos (desempate, 10,5).

2° San Martín de Sierras Bayas (Luis Luque y Damián Albecodo), 8.

3° Club Kasparov A de Tandil (Walter Bernardo, Jorge Ballent y Roque Retamar), 8.

4° Club Sportivo Trabajo de Balcarce (Roberto Goyeneche, Matías Rojas y Maximiliano Bustos), 8 (desempate, 11,5).

5° Unión y Progreso de Tandil, 8.

6° Círculo de Ajedrez de Azul, 8 (desempate, 11).

7° Balcarce-Tandil (Carlos Damiano, Blas Damiano y Noelia D’Ambrosio), 6 (desempate, 10).

8° Círculo de Ajedrez del Atlántico (Pinamar), 6 (desempate, 9).

9° A Patada de Ninja, de Tandil (Enrique Sánchez, Ivo Sarmiento y Javier Sarmiento), 6 (desempate, 8).

10° Lamadrid sub 16 (Tomás Cruz, Martín Rojo y Mateo Veneciano), 6.

11° Ciencias Exactas de Tandil (Emiliano Cheli, Demián Calcaprina), 5 (desempate, 7,5).

12° Club Kasparov B, de Tandil (Pedro Daniel, Martín Guida y Ricardo Huarte), 4 (desempate, 7).

13° Centro Jubilados de Belgrano, Tandil (Daniel Alvarez, Alberto de la O y Alberto Pillado), 2 (desempate, 3).

Los mejores tableros fueron:

1° Gerardo Santopietro (La Madrid), 5 puntos.

2° José María Ferreyro (Círculo de Azul), 5.

3° Joaquín Cazot (San Martín de Sierras Bayas), 6.

-En la categorías sub 12, resultó ganador el representativo de Uthgra Tandil-Sociedad de Fomento General Belgrano (Valentino D’Angelo, Francisco Seoane e Ian Sarmiento).

En sub 10, se impuso Uthgra Tandil-Boca Juniors (Lautaro Durán, Dante Durán y Giuliana D’Angelo).

La dirección, el arbitraje y la fiscalización del torneo estuvieron a cargo de Néstor Bertucci (Tandil), Guillermo Walder (Azul) y Fabián Cazot (Sierras Bayas).

La organización agradece al club Rivadavia, a Tandil Sports, a Mariano y Benjamín Mazzuchelli, a jugadores y entidades participantes, y a los colaboradores que hicieron posible el evento.