Se conoció el fixture para la segunda fase del torneo de la Unión Regional Deportiva

La Liga Tandilense de Fútbol anunció la programación de los partidos correspondientes a la segunda fase del certamen, que se jugará con un reducido, para los cuatro primeros equipos de las zonas Norte y Sur, y el repechaje, reservado para los equipos que no lograron clasificar en la primera etapa del certamen y que estarán divididos en dos zonas. Los cuatro primeros de cada grupo se clasificarán para la etapa de los play off, junto con los ocho mejores equipos de la primera fase.

Este es el fixture:

Reducido:

1ra. fecha:

Santamarina vs. Loma Negra

Excursionistas vs. Gimnasia

Independiente vs. Unicén

Atlético Ayacucho vs. Velense

Segunda fecha:

Atlético Ayacucho vs. Loma Negra

Velense vs. Independiente

Unicén vs. Excursionistas

Gimnasia vs. Santamarina

Tercera fecha:

Loma Negra vs. Gimnasia

Santamarina vs. Unicén

Excursionistas vs. Velense

Independiente vs. Atlético Ayacucho

Cuarta fecha:

Independiente vs. Loma Negra

Atlético Ayacucho vs. Excursionistas

Velense vs. Santamarina

Unicén vs. Gimnasia

Quinta fecha:

Loma Negra vs. Unicén

Gimnasia vs. Velense

Santamarina vs. Atlético Ayacucho

Excursionistas vs. Independiente

Sexta fecha:

Excursionistas vs. Loma Negra

Independiente vs. Santamarina

Atlético Ayacucho vs. Gimnasia

Velense vs. Unicén

Séptima fecha:

Loma Negra vs. Velense

Unicén vs. Atlético Ayacucho

Gimnasia vs. Independiente

Santamarina vs. Excursionistas

Repechaje:

Primera fecha:

Zona A:

Villa Aguirre vs. Def. de Ayacucho

Botafogo vs. Alumni

Argentino vs. Juventud Agraria

Sarmiento vs. Grupo

Zona B:

Deportivo Tandil vs. Ateneo Estrada

San Lorenzo vs. Independiente Rojo (5ta. y 6ta.)

San José vs. Ferro

Juarense vs. Unión y Progreso

Segunda fecha:

Zona A:

Sarmiento vs. Villa Aguirre

Grupo vs. Argentino

Juventud Agraria vs. Botafogo

Alumni vs. Def. de Ayacucho

Zona B:

Juarense vs. Deportivo Tandil

Unión y Progreso vs. San José

Ferro vs. San Lorenzo

Independiente Rojo vs. Ateneo Estrada

Tercera fecha:

Zona A:

Villa Aguirre vs. Alumni

Def. de Ayacucho vs. Juventud Agraria

Botafogo vs. Grupo

Argentino vs. Sarmiento

Zona B:

Deportivo Tandil vs. Independiente Rojo

Ateneo Estrada vs. Ferro

San Lorenzo vs. Unión y Progreso

San José vs. Juarense

Cuarta fecha:

Zona A:

Argentino vs. Villa Aguirre

Sarmiento vs. Botafogo

Grupo vs. Def. de Ayacucho

Juventud Agraria vs. Alumni

Zona B:

San José vs. Deportivo Tandil

Juarense vs. San Lorenzo

Unión y Progreso vs. Ateneo Estrada

Ferro vs. Independiente Rojo

Quinta fecha:

Zona A:

Villa Aguirre vs. Juventud Agraria

Alumni vs. Grupo

Def. de Ayacucho vs. Sarmiento

Botafogo vs. Argentino

Zona B:

Deportivo Tandil vs. Ferro

Independiente Rojo vs. Unión y Progreso

Ateneo Estrada vs. Juarense

San Lorenzo vs. San José

Sexta fecha:

Zona A:

Botafogo vs. Villa Aguirre

Argentino vs. Def. de Ayacucho

Sarmiento vs. Alumni

Grupo vs. Juventud Agraria

Zona B:

San Lorenzo vs. Deportivo Tandil

San José vs. Ateneo Estrada

Juarense vs. Independiente Rojo

Unión y Progreso vs. Ferro

Séptima fecha:

Zona A:

Villa Aguirre vs. Grupo

Juventud Agraria vs. Sarmiento

Alumni vs. Argentino

Def. de Ayacucho vs. Botafogo

Zona B:

Deportivo Tandil vs. Unión y Progreso

Ferro vs. Juarense

Independiente Rojo vs. San José

Ateneo Estrada vs. San Lorenzo.