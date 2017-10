Se aproximan partidos con mucho por definir

El sábado, cuando se juegue el grueso de la séptima fecha en el segundo tramo de primera división de la Unión Regional Deportiva, quedarán definidas varias cuestiones importantes.

Una de ellas es la primera plaza en el Federal C 2018. Excursionistas la logrará en caso de vencer a Santamarina. Si no lo hace, le abrirá la chance a Velense, que para conseguirlo debe derrotar a Loma Negra.

Además, en el Repechaje, varios equipos buscan asegurarse la clasificación y otros le pondrán fin a la temporada.

La programación:

Segunda fase:

Viernes, cancha de Gimnasia:

Gimnasia vs. Independiente; 13 (5ta.), 14.50 (1ra.) y 16.45 (6ta.).

Sábado, cancha de Excursionistas:

Unicén vs. Atlético Ayacucho; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Sábado, cancha de Loma Negra:

Loma Negra vs. Velense; 14.30 (6ta.) y 16 (1ra.).

Sábado, cancha de Santamarina:

Santamarina vs. Excursionistas; 12 (6ta.) y 13.30 (5ta.).

Sábado, cancha de Gimnasia:

Santamarina vs. Excursionistas; 16 (1ra.).

Zona A del Repechaje:

Sábado, cancha de La Movediza:

Villa Aguirre vs. Grupo Universitario; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Sábado, cancha de San Lorenzo:

Juventud Agraria vs. Sarmiento; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Sábado, cancha de Ferroviarios:

Alumni vs. Argentino; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Sábado, cancha de Defensores:

Defensores de Ayacucho vs. Botafogo; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Sábado, zona B del Repechaje:

Cancha de Unión y Progreso:

Deportivo Tandil vs. Unión y Progreso; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Ferrocarril Sud:

Ferrocarril Sud vs. Juarense; 12.30 (6ta.), 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Estadio Barbieri de Ayacucho:

Ateneo Estrada vs. San Lorenzo; 14 (5ta.) y 16 (1ra.).

Cancha de Independiente:

Independiente Rojo vs. San José; 12.30 (6ta.) y 14 (5ta.).