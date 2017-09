Se apretó la lucha por la punta del octogonal

Con el condicionante del clima, la cuarta fecha del segundo tramo de la Unión Regional Deportiva tuvo un desarrollo dividido.

La semana anterior habían jugado Independiente (1) vs. Loma Negra (1) y Sarmiento (0) vs. Botafogo (0), por la segunda fase y el Repechaje respectivamente. El detalle de los demás partidos:

SEGUNDA FASE

ATLETICO AYACUCHO 2

Nicolás Martiarena, Juan J. Jalil, Maximiliano Sauco, Alejandro Atela, Joaquín Ponce, Tomás Aymo, Gastón Olavarrieta, Mariano Montalivet, Julián Aguirre, Juan P. Vicente y Damián Ríos. DT: Juan M. Gómez.

EXCURSIONISTAS 2

Pablo Calvo, Laureano Pereyra, Nicolás Arhia, Julián García, Rodolfo Valerio, Diego Lecuona, Lucas Ruarte, Leandro Oscar, Diego Pérez Rivero, Juan González y Ramiro Arteagaveytía. DT: Juan L. Moreno.

Cancha: Atlético. Arbitro: Daniel Figueroa. Goles: Atela y Aguirre (AA); Pereyra y Pérez Rivero (E). Cambios: en Atlético: Mauricio Vitral por Ríos y Rodrigo Tolosa por Sauco. En Excursionistas: Agustín Ferreyra por Arhía, Gastón Morales por Ruarte y Mauricio Prado por Pereyra.

VELENSE 5

Ignacio Inza, Santiago Fuentes, Braian Ramil, Franco Ramírez, Leandro Narciandi, Franco Della Nina, Tomás Inza, Jorge Corrado, Kevin Fernández, Mauro Ruiz Sánchez y Lucas Zabala. DT: Nazareno Rebollo.

SANTAMARINA 3

Lautaro Piñero, Julián Palmieri, Dardo F. Leiva, Alejo Laurenz, Julián Márquez, Gonzalo Arzubialde, Franco Rebollo, Agustín Mazzola, Claudio Fuentes, Cristian Montecino y Tomás Allende. DT: Jorge Izquierdo.

Cancha: Velense. Arbitro: Diego Albo. Goles: S. Fuentes, Narciandi, T. Inza, Fernández y Ruiz Sánchez (V); C. Fuentes -3- (S). Cambios: en Velense: Luis Ullúa por Corrado y Facundo Arias por Fernández. En Santamarina: Ignacio San Martín por Rebollo, Gastón Zárate por Mazzola y Franco Martínez por Allende.

UNICEN 2

Agustín Herrador, Matías Méndez, Demis Marcos, Emiliano Alarcón, Mariano Larragneguy, Esteban Bonarrigo, Juan Kwist, Agustín Coldeira, Damián Salas, Valentín Depietri y Federico Pasarín. DT: Walter Cantero.

GIMNASIA Y ESGRIMA 1

José Cabrera, Emanuel Rodríguez, Javier Funes, Carlos Gaudenzi, Facundo Ledesma, Franco Lunghi, Juan C. Mouhapé, Ariel Fernández, Juan Barbeira, Marcos Gancedo y Marcos Funes. DT: Fernando Aramburu.

Cancha: Excursionistas. Arbitro: Víctor González. Goles: D. Salas y Depietri (U); Barbeira (GyE). Cambios: en Unicén: Julián Salas por D. Salas, Facundo Pérez por Kwist y Javier Ferreiro por Coldeira. En Gimnasia: Valentino Benítez por Fernández, Juan Casas por Gaudenzi y Agustín Jakymyszyn por Gancedo.

ZONA A DEL REPECHAJE

GRUPO UNIVERSITARIO 3

Ramiro Viera, Agustín Lucio, Francisco Hardie, Lucas Peralta, Francisco Rivarola, Agustín Menchón, Germán Iriart, Ezequiel García, Manuel González Oliver, Lautaro Echevarría y Juan Islas. DT: Sergio Toth.

DEF. DE AYACUCHO 0

Marcos Torres, Juan I. Rubio, Franco Videla, José Ullúa, Esteban Ocaño, Alan Lezcano, Fabián Rodríguez, Juan P. Arrozeres, Franco Pérez, Juan P. Etcheverry y Pablo Liuzzi. DT: Darío Pires Correia.

Cancha: La Movediza. Arbitro: Diego Novelli. Goles: Echevarría, Islas y Bálsamo (GU). Cambios: en Grupo: Maximiliano Corrado por Menchón, Nicolás Bálsamo por Rivarola y Carlos Urrutia por González Oliver. En Defensores: Agustín Peña por Pérez.

ARGENTINO 2

Jorge Lapenta, Mauro Ocampos, Nicolás Chazarreta, Emiliano Rodríguez, Juan Gamaleri, Ayrton Frumboli, Sebastián Giles, Andrés Bonifazzi, Juan Riganti, Felipe Argüello y Rafael Rimoli. DT: Oscar D’Anunzio.

VILLA AGUIRRE 2

Hugo Quintas, Víctor Conqueiro, Juan Galbán, Federico Ducant, Sebastián Belsito, Marcos Aberastegui, Federico Albert, Cristian Cuviller, Emilio Galavert, Damián Villar y Diego Ordoqui. DT: Mauricio Roldán.

Cancha: Ferroviarios. Arbitro: Matías Picot. Goles: Argüello y Rimoli (A); Galbán y Aberastegui (VA). Cambios: en Argentino: Emmanuel Pérez por Bonifazzi, Carlos Darreta por Rodríguez y Sebastián Alzugaray por Argüello. En Villa Aguirre: Damián Casalla por Cuviller, Andrés Salmerón por Ducant y César Telechea por Albert.

-Quedó postergado Juventud Agraria vs. Alumni, que se jugaría mañana a la noche en Tandil.

ZONA B DEL REPECHAJE

UNION Y PROGRESO 1

Ricardo M. Pogorzelski, Santiago Beltrán, Gastón Caballero, Ezequiel Jaca, Matías Arrospide, Marcos Guarrochena, Agustín Farías, Martín Luque, Mauricio Olaechea, Pablo Santellán e Ignacio Chifflet. DT: Luis Roselli.

ATENEO ESTRADA 0

Juan Colantuono, Sebastián González, Pablo Denaro, Julián Arrut, Martín Gallardo, Daniel Coto, Joaquín Sayar, Franco Olivares, Pablo Laria, Maximiliano Villaverde y Jonatan Muriel. DT: Matías González.

Cancha: Independiente. Arbitro: Martín Althabe. Gol: Beltrán (UyP). Cambios: en Unión: Alan Canzani por Olaechea y Lucas Bulacio por Santellán. En Estrada: Emmanuel Pellizari por Gallardo, Agustín Díaz por Arrut y Emmanuel Gallardo por Villaverde.

SAN JOSE 2

Diego García, Juan Domínguez, Agustín Curcio, Facundo Solimanto, Lautaro Llano, Pedro Murrone, Nicolás Etchecoin, Joaquín Lunghi, Balbino Mujica, Claudio González y Juan S. Mastronardi. DT: Matías Boulanger.

DEPORTIVO TANDIL 2

Alejandro Rodrigo, Agustín García, Alejandro Sánchez, Maximiliano Lorea, Emmanuel Cadona, Juan Laxalde, José Gómez, Gabriel Durruty, Franco Salinas, Walter Cadillac y Gastón Romera. DT: Pablo Gilabert.

Cancha: Gimnasia. Arbitro: Maximiliano Moreno. Goles: González y Mastronardi (SJ); Salinas y Cadillac (DT). Cambios: en San José: Simón Minardo por Solimanto y José Vega por Etchecoin. En Deportivo Tandil: Darío Rizzardi por Cadillac, Facundo Olmos por Durruty y Miguel Olagaray por Gómez.

JUARENSE 6

Gastón González, Facundo Victoria, Darío Larrea, Fabricio Severo, Joaquín Elizalde, Jesús Madrid, Franco Zapata, Luciano Silva, Germán González, Guillermo Cardozo y Carlos Robledo. DT: Sergio Rulé.

SAN LORENZO 0

Ignacio Padin, Facundo Lippo, Gonzalo Orellano, Lucas Duana, Luciano Dinamarca, Diego Green, Matías Benítez, Joaquín Acosta, Facundo Benavídez, Francisco Signorelli y Martín Vela. DT: Juan González.

Cancha: Juarense. Arbitro: Marcos Altamiranda. Goles: Victoria, Robledo -2-, Elia -2- y Lippo -en contra- (J). Cambios: en Juarense: Facundo Ascensio por Silva, Adolfo Elia por Germán González y Nicolás Tolosa por Zapata. En San Lorenzo: Octavio Martínez por Benítez, Adrián Eluchans por Duana y Daniel Padín por Eluchans.

LIBRE: FERROCARRIL SUD

Lo que viene

La quinta fecha de la segunda fase incluirá los enfrentamientos Independiente vs. Excursionistas, Loma Negra vs. Unicén, Gimnasia vs. Velense y Santamarina vs. Atlético Ayacucho.

Por la zona A del Repechaje, se medirán Villa Aguirre vs. Juventud Agraria, Alumni vs. Grupo, Defensores de Ayacucho vs. Sarmiento y Botafogo vs. Argentino. En el grupo B, jugarán Deportivo Tandil vs. Ferro, Ateneo Estrada vs. Juarense y San Lorenzo vs. San José. Unión quedará libre en primera y visitará a Independiente Rojo en categorías menores.