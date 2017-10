Santamarina viajó y tiene su formación confirmada

El plantel de Santamarina viajó ayer rumbo a Corrientes, donde mañana enfrentará a Boca Unidos, por la sexta fecha de la B Nacional.

El cotejo está programado para las 17 y el entrenador Héctor Arzubialde dispondrá la misma formación que inició en la victoria frente a Atlético de Rafaela, catorce días atrás.

Es decir que el aurinegro presentará a Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Alfredo González, Salvador Sánchez y Fernando Biela; Agustín Cardozo; Ezequiel Barrionuevo, Leonardo Fredes, Leonel Pierce y Braian Guille; y Martín Michel.

Al banco de suplentes, irán Tomás Casas, Tomás Berra, Juan Ignacio Alvacete, Nicolás Castro, Braian Pérez, Francisco González Metilli y Federico Martínez.

Agropecuario, a la punta

Agropecuario Argentino de Carlos Casares liquidó anoche en cinco minutos y de visitante su pleito ante Independiente Rivadavia de Mendoza, al que venció 3-0, y quedó transitoriamente como líder del torneo con 12 unidades, en el marco de la sexta fecha. Los goles del equipo visitante fueron convertidos por Cristian Llama, Cristian Barinaga y Exequiel Narese, todos en el primer tiempo.

En otros encuentros, Atlético Rafaela y Nueva Chicago igualaron 0-0; Sarmiento superó a Riestra 1-0; Ferro se impuso a Flandria por 2-0, y Mitre de Santiago del Estero a Almagro, 1-0.

Hoy proseguirá la fecha con estos partidos: Quilmes vs. Sportivo Estudiantes (15.05); All Boys vs. Instituto (15.30); Villa Dálmine vs. Los Andes (15.30); Brown de Adrogué vs. Guillermo Brown (15.30); Deportivo Morón vs. San Martín de Tucumán (18).