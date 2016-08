Santamarina viaja y mañana tendrá su debut en Adrogué

El plantel de Santamarina emprenderá hoy, pasado el mediodía, su viaje rumbo a Capital Federal, con vistas al debut en su cuarta campaña de la B Nacional de fútbol.

Mañana, desde las 15.30, visitará a Brown de Adrogué, en cotejo correspondiente a la primera fecha que tendrá como árbitro a Saúl Laverni, quien contará con asistencia de Martín Saccone y Pablo González.

De no mediar inconvenientes, el entrenador Mauricio Nosei repetirá la formación que el lunes cayó ante Boca Juniors (2-1) en Formosa, por los 16avos. de la Copa Argentina. Es decir: Joaquín Papaleo; Agustín Politano, Martín Aguirre, Fernando Piñero y Agustín García Basso; Leonardo Fredes, Leonel Pierce, Milton Zárate y Jonathan Chaves; Martín Michel y Facundo Castro.

El resto

Entre mañana y el lunes se disputarán los otros diez encuentros de la fecha inaugural de la B Nacional.

El siguiente es el detalle:

Mañana

13.05: All Boys vs. Boca Unidos de Corrientes.

15.30: Atlético Paraná vs. Flandria.

15.30: Villa Dálmine vs. Juventud Unida de Gualeguaychú.

17.05: Chacarita Juniors vs. Instituto de Córdoba.

20.05: Ferro Carril Oeste vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

Domingo

14.30: San Martín de Tucumán vs. Argentinos Juniors.

15: Estudiantes de San Luis vs. Gimnasia de Jujuy.

15.30: Douglas Haig de Pergamino vs. Los Andes.

15.30: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

Lunes

21.05: Crucero del Norte de Posadas vs. Nueva Chicago.

Suena Callejo

El delantero tandilense Facundo Callejo podría convertirse en refuerzo de Santamarina de cara a la próxima temporada de la B Nacional. Según su apoderado Heber Marchioni, las negociaciones con el aurinegro se encuentran muy avanzadas. En el pasado semestre, Callejo, de 24 años, militó en Patronato de Paraná, donde no jugó con continuidad.