Santamarina viaja para jugar mañana

El plantel de Santamarina viajará hoy, desde las 14.30, hacia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde mañana enfrentará a All Boys, por la segunda fecha de la B Nacional.

El partido se jugará desde las 15.35, con Bruno Bocca como juez principal. Lo asistirán Mariano Viale y Maximiliano Castelli, mientras que Cristian Cernadas será cuarto árbitro.

Ayer, en el inicio de la segunda fecha, Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Morón, 3-1 como visitante. Jonathan Herrera (27′ pt, de penal) y Nicolas Varela (36′ st y 55′ st) anotaron para los albinegros, que iniciaron el torneo con un descuento de veinte puntos. El “Gallo” anotó a través de Javier Rossi (30′ st).

Por su parte Los Andes le ganó de visitante a Atlético de Rafaela. Fue 1-0, con gol de Rodrigo Bogado (32′ st).

El otro resultado de ayer fue Independiente Rivadavia de Mendoza 0-San Martín de Tucumán 0.

Hoy, jugarán Brown de Adrogué vs. Instituto de Córdoba (13.05), Ferro Carril Oeste vs. Almagro (16) y Quilmes vs. Villa Dálmine (18.05).

POSICIONES

Pts. J G E P GF GC

Los Andes 4 2 1 1 0 1 0

San Martín (T) 4 2 1 1 0 1 0

Estudiantes (SL) 3 1 1 0 0 2 0

Villa Dálmine 3 1 1 0 0 2 0

Aldosivi 3 1 1 0 0 2 1

Brown (A) 3 1 1 0 0 1 0

Instituto 3 1 1 0 0 1 0

Juv. Unida (G) 3 1 1 0 0 1 0

Rafaela 3 2 1 0 1 2 1

Indep. Rivadavia 2 2 0 2 0 1 1

Chicago 1 1 0 1 0 1 1

Quilmes 1 1 0 1 0 0 0

Sarmiento (J) 1 1 0 1 0 0 0

Dep. Morón 1 2 0 1 1 1 3

Santamarina 0 1 0 0 1 1 2

Brown (PM) 0 1 0 0 1 0 1

Almagro 0 1 0 0 1 0 1

Ferro 0 1 0 0 1 0 1

Flandria 0 1 0 0 1 0 1

All Boys 0 1 0 0 1 0 2

Boca Unidos 0 1 0 0 1 0 2

Gimnasia (J) 0 1 0 0 1 0 2

Riestra -17 1 1 0 0 3 1

Agropecuario – – – – – – –

Mitre (SdE) – – – – – – –

PROMEDIOS

Pts. J Prom.

Aldosivi 3 1 3.000

Atl. Rafaela 3 2 1.500

Brown (A) 96 66 1.454

Santamarina 154 108 1.425

Brown (PM) 153 108 1.416

Ferro 153 108 1.416

San Martín (T) 65 46 1.413

Chicago 91 66 1.378

Los Andes 147 109 1.348

Gimnasia (J) 145 108 1.342

Almagro 88 66 1.333

Instituto 144 108 1.333

Villa Dálmine 143 108 1.324

Juv. Unida (G) 140 108 1.296

All Boys 139 108 1.287

Boca Unidos 139 108 1.287

Ind. Rivadavia 140 109 1.284

Estudiantes (SL) 137 108 1.268

Flandria 56 45 1.244

Quilmes 1 1 1.000

Sarmiento (J) 1 1 1.000

Dep. Morón 1 2 0.500

Agropecuario 0 0 0.000

Mitre (SdE) 0 0 0.000

Riestra -17 0 -17.0